Arrestatiebevel oud-president Bolivia ingetrokken

Het arrestatiebevel van de Boliviaanse oud-president Evo Morales is maandag ingetrokken. Dat schrijft persbureau Reuters. Nu het bevel is opgeheven kan Morales terugkeren naar zijn thuisland, waar hij sinds 2019 niet meer verbleef om arrestatie te ontlopen.

Morales werd beschuldigd van opruiing en terrorisme door openbare aanklagers in Bolivia. Volgens Morales was die beschuldiging politiek gemotiveerd en zou hij geen eerlijke proces krijgen in zijn thuisland. Hij vertrok daarop naar Argentinië, waar hij een vluchtelingenstatus verkreeg. Vorige week vertrok hij naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Of Morales zal terugkeren naar Bolivia is niet bekend.

Het intrekken van het arrestatiebevel komt enkele weken nadat de partij van Morales, de MAS, een daverende overwinning boekte bij de presidentsverkiezingen in Bolivia. Met meer dan 55 procent van de stemmen in de eerste ronde werd Luis Arce verkozen tot president. Hij heeft gezegd dat er geen rol voor Morales zal zijn in de nieuwe regering van het Zuid-Amerikaanse land.