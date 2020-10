Ajax doet zichzelf tekort tegen Atalanta Bergamo

In de meteen al zo belangrijke ontmoeting tussen twee van de meest opwindende ploegen van de laatste twee Champions League-seizoenen, was het Ajax dat zich geen houding wist te geven met een ruime voorsprong. De bijna finalist van 2019 speelde gelijk bij Atalanta Bergamo, de bijna halvefinalist van afgelopen seizoen: 2-2.

Ajax leek met een 0-2 tussenstand een eerste cruciale stap richting mogelijke overwintering te zetten. Maar na twee van de zes speelrondes in groep D staat het nu derde, met één punt. Het heeft nog altijd zicht op de tweede plek, die recht geeft op de achtste finales. Ajax wacht nu twee duels op een rij tegen het zwakker geachte FC Midtjylland.

Dat is de administratieve kant van een avond die uitliep op een fraai, intens duel armpjedrukken, in het lege Stadio Atleti Azzurri d’Italia in Bergamo, Lombardije. De vraag was steeds: wie durfde het meeste risico te nemen in het druk zetten?

Braziliaanse vleugels

De Italiaanse coach Gian Piero Gasperini bouwde sinds 2016 aan dit Atalanta, dat al jaren uit een vaste kerngroep bestaat. Hij ontwikkelde een zeer offensieve en daarmee atypische Italiaanse spelfilosofie met een blok van slechts drie verdedigers en wingbacks die op goede dagen voor veel dynamiek aan de zijkanten zorgen – Hans Hateboer op rechts, Robin Gosens op links.

De ploeg staat erom bekend georganiseerd en agressief ‘hoog’ druk te zetten, soms diep op de helft van de tegenstander. Wel lopen ze daarmee het gevaar dat ze in de omschakeling achterin veel ruimte weggeven.

En dat is precies waar Ajax-coach Erik ten Hag met zijn tactische plan op probeerde in te spelen. De snelle Braziliaanse vleugels, met David Neres en Antony, moesten de ruimtes vinden in de gaten die zouden vallen, gevoed door Dusan Tadic in een centrale rol op ‘tien’.

Antony demonstreerde soms zijn klasse, met een heerlijk speels poortje door de benen van Hateboer, maar was vaak ook iets te overmoedig en veelal slordig in de passing, met drie makkelijk weggegeven ballen in de eerste tien minuten. Te veel – zeker afgezet tegen de 15,75 miljoen die Ajax voor hem betaalde.

Ajax had de controle en wist Atalanta in de omschakeling vrij eenvoudig onschadelijk te maken. Als Gosens wat onbesuisd een bal probeert weg te werken ter hoogte van de borst van Lassina Traoré, valt de oersterke Ajax-spits bij de lichte botsing met enig theater naar de grond: strafschop. Tadic schiet koelbloedig door het midden: 0-1.

Even later reageert Traoré alert en tikt liggend binnen na grabbelen van Atalanta-doelman Marco Sportiello op een vrij ongevaarlijk schotje van Neres. 0-2 bij rust. Ajax op koers voor een goede, zakelijke zege, lijkt het.

Stroever seizoen

Atalanta vaart, naast een sterke jeugdopleiding, op een uitgekiende scouting onder leiding van technisch directeur Gabriele Zamagna, die zoekt naar relatief onbekende maar potentieel zeer waardevolle spelers. Daarbij kijkt hij nadrukkelijk rond in de Eredivisie. De afgelopen jaren haalde hij Hateboer (van FC Groningen), Marten de Roon (sc Heerenveen) en Gosens (Heracles Almelo), voor in totaal minder dan 2,5 miljoen euro. Vorige maand kwam PSV-spits Sam Lammers voor 10 miljoen.

De opmars leidde tot onder meer twee derde plekken in de Italiaanse Serie A en de kwartfinale van de Champions League afgelopen seizoen, waarin het in de slotseconden verloor van Paris Saint-Germain. Dit seizoen loopt het stroever, getuige twee ruime nederlagen de afgelopen weken tegen Napoli en Sampdoria.

En zo speelde Atalanta ook de eerste helft tegen Ajax: moeizaam. Maar na rust draaien ze het binnen een kwartier om. Papu Gómez bedient vanaf links met een gevoelige pass de Colombiaan Duván Zapata, die hoog hangend in de lucht boven Daley Blind en Perr Schuurs de 1-2 binnenkopt.

Even later wordt Zapata op rechts fraai de diepte ingestuurd door Mario Pasalic, Blind komt in het een-tegen-eenduel tegen de aanvaller snelheid tekort en de Colombiaan ramt snoeihard de 2-2 in de bovenhoek.

Antony krijgt vijf minuten voor tijd nog een kans op de winnende, maar zijn schuiver mist gif. In de blessuretijd wordt de Braziliaan met een brancard van het veld afgevoerd na een lelijk duel met Ruslan Malinovskyi, die geel krijgt.

Zo eindigt een avond die voor Ajax zorgeloos begon, uiteindelijk zuur.