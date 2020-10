Zweedse staaldwerg SSABloert op Tata IJmuiden

De Zweedse staalkluizenaar komt uit zijn hol – en hij heeft zijn zinnen misschien wel gezet op de IJmuidense fabriek van Tata Steel.

Staalfabrikant SSAB, met hoofdkantoor in Stockholm, gold lang als een van de weinige relatief kleine staalbedrijven van Europa. Terwijl de Europese markt de afgelopen jaren steeds verder consolideerde, bleef SSAB (circa 17.000 werknemers, omzet 7,4 miljard euro) solo opereren. Dat deed het bovendien vooral in de eigen regio: Scandinavië.

Maar de laatste paar weken duikt de naam van het bedrijf steeds vaker op bij overnamegeruchten. SSAB zou wel oren hebben naar een fusie met het Duitse industrieconcern ThyssenKrupp. Of zelfs met de fabriek van Tata Steel in IJmuiden, zo meldden het Duitse Handelsblatt en persbureau Bloomberg dit weekend.

Volgens de berichten zou sprake zijn van verkennende gesprekken. Tata zelf zegt niet te reageren op geruchten. Officieel is het Indiase moederbedrijf niet op zoek naar een koper voor de fabriek, maar binnen de markt bestaat een hardnekkig vermoeden dat Tata van de Europese activiteiten af wil.

Opvallende stap

Voor SSAB zou de overname van de Nederlandse fabriek (circa 9.000 werknemers) een opvallende stap zijn. Het bedrijf nam in 2015 wel een Fins staalbedrijf over, maar het heeft sinds de oprichting door de Zweedse staat in 1978 nooit veel werk gemaakt van uitbreiding in Europa

SSAB focuste op de eigen regio, waar het inmiddels geldt als een halve monopolist. Er zijn weinig andere fabrikanten in Scandinavië, en staal uit de rest van het continent moet nogal een weg afleggen om in dit gebied te komen. Het is dus al gauw niet competitief. De Zweedse maakindustrie – Scania, Volvo – koopt graag bij SSAB.

Het gevolg is een staalbedrijf dat relatief klein is (ter vergelijking: ArcelorMittal kent bijna 200.000 werknemers), maar zich – geholpen door goedkope energie uit waterkracht – toch staande weet te houden in Europa. Tegen de heersende trend van consolidatie en schaalvergroting in. Want staalmaken is duur, kent lage marges en hoge investeringen, en fabrikanten zoeken elkaar al decennia op om de kosten omlaag te krijgen.

Voor het wat afgelegen SSAB was dat allemaal minder dringend. Tekenend voor de opvallende positie is dat het bedrijf, ondanks de geringe omvang, genoeg geld bij elkaar wist te krijgen voor een innovatieve proeffabriek in Noord-Zweden die staal maakt op waterstof. Deze opent nog dit jaar, hoewel er in eerste instantie op kleine schaal geproduceerd wordt.

Toch is SSAB nu ook duidelijk op overnametoer. Niet alleen omdat de staalmarkt er de afgelopen jaren een stuk slechter voor is komen te staan, mede door een instroom van goedkoop Chinees staal. SSAB ziet ook een kans, aldus Handelsblatt. Het bedrijf zou voor verdere groei nu toch buiten Scandinavië gaan kijken. En IJmuiden staat bekend als een goede staalfabriek, die tot de coronacrisis winstgevend was – geen vanzelfsprekendheid in Europa. Met de locatie zou SSAB in één klap een aantal grote automakers aan zich binden. Dat wil het beursgenoteerde bedrijf al langer: het levert direct grote omzetstromen op.

Pellets maken op waterstof

Volgens Peter Zonneveld, die tot een paar jaar geleden leiding gaf aan een voormalig onderdeel van Tata dat hoogovens bouwt, kan ook meespelen dat IJmuiden een eigen zogenoemde pelletfabriek heeft. Die maakt de ijzerertsballetjes die de hoogovens ingaan voor de staalproductie. Dat is zeldzaam voor een staalfabriek, maar SSAB houdt zich samen met een toeleverancier ook bezig met het op waterstof produceren van pellets. „Dat zou wellicht een interessante innovatie kunnen zijn om in IJmuiden toe te passen.”

FNV-man Roel Berghuis, invloedrijk onder het sterk georganiseerde Nederlandse personeel, reageert terughoudend tegen NRC. „Ik weet niet in hoeverre ze serieus praten.” Van Berghuis is al langer bekend dat hij weinig ziet in de huidige eigenaar, die volgens hem een logge organisatie kent en niet genoeg zou investeren in IJmuiden. De fabriek zou bovendien indirect vooral de verliezen dempen van de Britse Tata-fabriek. Berghuis: „De Zweden zouden wat dat betreft wel een interessantere partner zijn. Ook op het gebied van innovatie.”