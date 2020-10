Wie treedt bij de Oranjevrouwen in de voetsporen van bondscoach Sarina Wiegman?

Of ze het wil? Over die vraag hoeft Jessica Torny, bondscoach van de Nederlandse voetbalsters tot 19 jaar, niet lang na te denken. „Absoluut. Ik ben er klaar voor. Ik zou niet weten wat ik nog meer moet bereiken om er klaar voor te zijn. Ik heb vier EK’s en een WK gespeeld als nationale jeugdcoach. Ik ben toe aan een rol bij het nationale vrouwenteam.”

Nu Frank de Boer is benoemd tot opvolger van Ronald Koeman bij de mannen, dringt de vraag zich steeds nadrukkelijker op wie Sarina Wiegman moet opvolgen als bondscoach bij de vrouwen. Wiegman stopt pas na de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio in 2021, maar haar positie is na de eindzege van Nederland op het Europees kampioenschap van 2017 en de finaleplaats op het WK van 2019 alleen maar aantrekkelijker geworden – ook internationaal.

De 40-jarige Torny, die „zeer binnenkort” de opleiding Coach Betaald Voetbal afrondt, wordt het meest genoemd als Nederlandse kandidaat. Ze mag bij het grote publiek niet zo bekend zijn, ze is wel een zeer ervaren coach, die al jaren garant staat voor goede resultaten. In 2017 schreef ze voetbalgeschiedenis, door zich met ‘Onder 19’ voor het eerst te plaatsen voor een WK.

Ervaren coach

In Nederland zijn er drie vrouwen die de opleiding Coach Betaald Voetbal hebben afgerond: Vera Pauw, Sarina Wiegman en Hesterine de Reus. De 57-jarige Pauw is een ervaren coach, die onder meer Nederland, Schotland en Zuid-Afrika onder haar hoede had en in 2009 met Oranje op het EK in Finland voor het eerst de laatste vier op een groot toernooi haalde. Momenteel is Pauw bondscoach in Ierland, waarmee zij nog een kleine kans heeft het EK van 2022 te bereiken. Dan mag Griekenland deze dinsdag niet winnen van Oekraïne en moet Ierland op 1 december winnen van Duitsland.

Mocht Pauw haar laatste strohalmen verliezen, heeft zij dan opnieuw interesse voor de vacature van bondscoach, als de voetbalbond haar zou benaderen? „Op basis van mijn cv zou ik normaal gesproken de eerst aangewezen persoon zijn”, zegt Pauw. „Maar Torny en De Reus lijken mij een logischer keus, gezien mijn geschiedenis met de KNVB. Daarbij komt dat ik onder contract van Ierland sta.”

Pauws kansen lijken niet al te groot, omdat ze in 2010 ontslag nam als bondscoach van Nederland, na een conflict met de KNVB. In NRC vertelde ze dat marketingspecialisten zich te veel bemoeiden met de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Daardoor zou een onwerkbare situatie zijn ontstaan. Er zullen flink wat plooien moeten worden glad gestreken, wil het scenario waarin Pauw weer aan de slag gaat bij Oranje, werkelijkheid worden.

Blijft over Hesterine de Reus, momenteel bij Volendam trainer van de jongens onder 17 jaar. Zij was eerder bondscoach van Jordanië en Australië en werkte met de nationale jeugdploeg van China. „Op basis van mijn ervaring en kennis zou ik een geschikte kandidaat zijn, maar ik vind Jessica Torny een geschiktere kandidaat”, zegt de 58-jarige De Reus. „Zij heeft zich sterk ontwikkeld de afgelopen jaren en kan gezien haar leeftijd nog lang mee. Ook voor haar persoonlijk zou het een goede carrièrestap zijn.”

Maar ook Pauw moet volgens De Reus zeker niet worden afgeschreven. „Een fantastische coach. Mijn keus valt eerder op haar dan op bijvoorbeeld een buitenlandse coach.”

Buitenlander

De Nederlandse voetbalvrouwen hebben nooit eerder een buitenlander aan het roer gehad, maar onmogelijk lijkt die optie niet. Jill Ellis, vijf jaar lang bondscoach van het Amerikaanse vrouwenteam en winnaar van twee wereldbekers, is de meest klinkende naam. Zij legde vorig jaar zomer haar taken neer, en fungeert alleen nog als ambassadeur voor de Amerikaanse voetbalbond.

De Amerikaanse oud-bondscoach Jill Ellis tijdens het WK in Frankrijk in 2019. Foto Srdjan Suki/EPA

Voor een topcoach als Ellis zal de KNVB wel diep in de buidel moeten tasten. Haar jaarsalaris werd volgens Amerikaanse media in de aanloop naar het WK van 2019 verhoogd naar 500.000 dollar.

Door te kiezen voor een buitenlander zou de KNVB wel een twijfelachtig signaal afgeven naar Torny, die staat te trappelen in de coulissen en in 2018 al door de KNVB werd gepasseerd, toen Michel Kreek naar voren werd geschoven als hoofdcoach voor het WK onder 20 in Frankrijk, het toernooi waarvoor zij zich met Oranje onder 19 had gekwalificeerd. „Dat was een teleurstelling, maar ik ga daar niet over uitweiden. Het was een keuze van de KNVB”, zegt Torny.

Tegenover een rol als assistent naast een ervaren coach als bijvoorbeeld Ellis zou Torny „niet afwijzend” staan, „mits er een klik is”.

Bondscoach Jessica Torny van de Nederlandse vrouwen onder 19 jaar in 2018, tegen Italië. Foto Peter Hartenfelser

Andere buitenlandse coaches die in aanmerking komen, op basis van hun ervaring en reputatie, zijn Hope Powell, oud-bondscoach van Engeland, en Carolina Morace, oud-bondscoach van Italië en Canada. Beide vijftigers zitten in een fase van hun carrière die een leidende functie bij de nummer vier van de wereldranglijst rechtvaardigt.

Man op de bank

Dan zijn er ook nog een aantal mannelijke usual suspects, zoals Louis van Gaal, Frank Rijkaard, Ruud Gullit en Michel Kreek. Op basis van eerder behaalde resultaten ligt de keuze voor een man niet erg voor de hand. Arjan van der Laan werd in 2016 na een jaar ontslagen bij Oranje, wegens gebrek aan vertrouwen. En ook Roger Reijners kreeg in 2015 geen contractverlenging, omdat de KNVB met het aanstellen van een nieuwe coach „voor de lange termijn” wilde kiezen.

Het coachen van vrouwen wordt vaak onderschat door mannelijke coaches. Hoewel het Nederlandse vrouwenvoetbal de afgelopen jaren grote stappen heeft gemaakt, wordt de aanstelling van een man bij nationale vrouwenteams nog te vaak gezien als een aardige carrièrestap op weg naar een mooie baan in het mannenvoetbal. Zie bijvoorbeeld de gang van zaken rond Michel Kreek bij het WK onder 20. Een jaar later verruilde hij de KNVB voor Ajax, waar hij nu coördinator bij de jeugdopleiding is – van de jongens welteverstaan.

Een argument tegen een man op de bank bij de Oranjevrouwen zou zijn dat sinds 2000 slechts één mannelijke coach – die van Japan in 2011 – een groot toernooi in het vrouwenvoetbal gewonnen.

„Mensen als Gullit en Rijkaard, het zou natuurlijk een stunt zijn”, zegt Hesterine de Reus. „Maar ze hebben geen ervaring met onze sport. Als ik beleidsmaker was, zou ik kiezen voor iemand uit het vrouwenvoetbal.” Ze staat daarin zeker niet alleen.