Weet de luisteraar straks Radio Doc wel te vinden?

Als je op zondagavond om 9 uur de radio aanzet en je stemt af op NPO Radio 1, ontmoet je mensen die je de rest van de week niet snel op de radio zult tegenkomen.

Dan zit je bijvoorbeeld opeens te luisteren naar een antinatalist, een blijmoedige antinatalist nog wel, een man die zich ernstige zorgen maakt over de overbevolking van de aarde en vindt dat er voorlopig maar even niemand geboren moet worden. „Denk daar eens aan”, zegt hij, „als u 's nachts samen in bed ligt en tot de daad wil overgaan. Seks, oké, maar bevruchting, nee.”

Of je bent in een tuin, samen met twee zussen die, onder begeleiding van meepratende mussen, die vertellen over hun moeder die onlangs, na een verblijf op de intensive care aan corona is overleden.

Je zit samen met jazzdrummer Pierre Courbois achter zijn drumstel, je bent aanwezig bij een repetitie van het Stutkoor, het aller allermulticultureelste koor van Utrecht, je loopt een Maastrichtse viswinkel binnen en raakt aan de praat met een door corona werkloos geworden actrice, kortom: je luistert naar Radio Doc, het documentaireprogramma van NPO Radio 1, gemaakt door de NTR en de VPRO. Nog wel. Want binnenkort, zeer binnenkort zelfs, verdwijnt Radio Doc van de radio. Nee, schrik niet, dat betekent niet het einde van dit magische radiogenre, de NPO heeft besloten dat de radiodocumentaires verhuizen naar het digitale domein, ze zijn voortaan als podcast te beluisteren, dit tot groot ongenoegen van een aantal makers.

Programmamaker Tom Rooduijn pleitte namens hen vorige week in een opinieartikel in de Volkskrant voor behoud van het programma op de radio. Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO, reageerde: „We vernieuwen, samen met de omroepen, regelmatig de programmering op NPO Radio 1 om onze luisteraars zo goed mogelijk te voorzien van nieuws, sport, duiding en achtergronden. Dat doen we door programma’s te plaatsen op plekken waar deze het beste tot hun recht komen, op zender en on demand. En vernieuwing leidt helaas soms ook tot teleurstellingen bij makers. Daar heb ik uiteraard alle begrip voor, maar vernieuwen betekent nu eenmaal ook dat er zaken veranderen.”

De keuze om het programma van de zender te halen is ingegeven door het feit dat er vanaf dit seizoen op zondagavond een voetbalwedstrijd in de Eredivisie wordt gespeeld, en die dient verslagen te worden op Radio 1. Niet integraal, maar in zogenaamde flitsen. En flitsen in een documentaireprogramma, dat gaat moeilijk. Stel je voor. De arts loopt met een koffertje in de hand met zware stap de trap op, betreedt de kamer waar de uitzichtloos lijdende man ligt die net afscheid van de familie heeft genomen, hij gaat zitten op de rand van het krakende bed, hij zucht diep, opent het koffertje en pakt er een spuit uit... „We gaan even schakelen met de Koel in Venlo want Heracles heeft de aansluitingstreffer tegen VVV gemaakt.”

Dat gaat natuurlijk niet, dus komt er op zondagavond een liveprogramma vanuit het land, waarin naar hartenlust geflitst kan worden. Zo wordt de radio dus het domein van de aansluitingstreffer en de podcast dat van levenseinde, iedereen kan ongestoord luisteren.

Toch kleven er een paar bezwaren aan het plotseling schrappen van de zendtijd op de oude radio. Weet het luisterpubliek de podcast te vinden? Annemiek Kortlang, Hoofd Verdiepende Kunst bij de NTR, zegt daarover: „Het is een vervelende beslissing, wij zouden het liefst zien dat die een jaar wordt uitgesteld, zodat Radio Doc de tijd krijgt de luisteraars voor te bereiden op de veranderingen.”

Willem van Zeeland, hoofdredacteur namens Radio Doc bij de VPRO, heeft er minder moeite mee. Hij zegt: „Toen bijvoorbeeld een programma als Schooltv van de televisie verdween en digitaal ging, was daar heel veel protest tegen, maar het is nu, dankzij de digiborden op school, populairder dan ooit.”

De leiding van Radio 1 laat bij monde van zendermanager Klaske Tameling weten: „De beslissing zal niet worden herroepen maar de NPO zal alle mogelijke moeite in het werk stellen om het digitale domein voor de documentaireluisteraar zo vindbaar mogelijk te maken. Ook daarvoor hebben we onze nieuwe app NPO Luister in het leven geroepen, waarin alle NPO-podcasts te vinden zijn. Bovendien betekent de beslissing niet dat er nooit meer documentaires op de radio zullen zijn. Ze kunnen hun plaats vinden in andere programma’s.”

Of daarmee de toekomst van Radio Doc gegarandeerd is? De tijd zal het leren.