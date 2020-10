Wapenstilstand tussen Armenië en Azerbeidzjan opnieuw mislukt

Opnieuw houdt een staakt-het-vuren tussen Armenië en Azerbeidzjan in het conflict rond de regio Nagorno-Karabach geen stand. De twee landen beschuldigen elkaar ervan de wapens weer te hebben opgepakt, 45 minuten nadat de overeenkomst was ingegaan. Dat melden woordvoerders van de ministeries van Defensie van beide landen op Twitter.

Eerst meldde Azerbeidzjan dat militairen in verschillende dorpen in het land zijn beschoten. De Armeense autoriteiten ontkennen dit. Volgens Armenië heeft Azerbeidzjan het geweld hervat in Nagorno-Karabach, de regio waar het conflict om draait. Nagorno-Karabach wordt internationaal erkend als een Azerbeidzjaanse regio maar is in de praktijk een zelfstandige regio waar voornamelijk etnische Armeniërs wonen. Beide landen menen dat Nagorno-Karabach hen toebehoort.

De wapenstilstand kwam onder bemiddeling van de Verenigde Staten tot stand en werd zondag aangekondigd. De overeenkomst ging maandagochtend 08.00 uur lokale tijd in. Het is de derde mislukte poging tot een staakt-het-vuren sinds het conflict om Nagorno-Karabach eind september weer oplaaide. Naast de VS zijn Rusland en Frankrijk betrokken bij de bemiddeling tussen Armenië en Azerbeidzjan.

De twee voormalige Sovjetrepublieken vochten vanaf eind jaren tachtig een oorlog uit over Nagorno-Karabach, waarbij meer dan dertigduizend doden vielen. In 1991 verklaarden de etnische Armeniërs in de regio zich onafhankelijk als republiek, die officieel Artsach heet maar ook bekend staat onder de naam Nagorno-Karabach. Sinds het conflict opnieuw oplaaide, vielen honderden doden, onder wie voornamelijk militairen.