Vicevoorzitter Bondsdag wordt onwel bij tv-opname en overlijdt

De vicevoorzitter van de Duitse Bondsdag, Thomas Oppermann, is tijdens een tv-opname in elkaar gezakt en overleden. Dat melden Duitse media maandag. De 66-jarige sociaal-democraat werd onwel tijdens de opnames van het televisieprogramma Berlin direkt, kort voordat hij live in de uitzending zou komen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

Meerdere Duitse politici betuigen hun steun op sociale media. Bondskanselier Angela Merkel zegt „ontsteld en verdrietig” te zijn om het „veel te vroege” overlijden van een „betrouwbare en eerlijke partner in coalities”. De Duitse minister van Arbeid, Hubertus Heil, zegt dat het nieuws hem „met diepe droefheid vervult”. Het hoofd van de studio waar Berlin direkt wordt opgenomen laat weten dat het hele team „ontzet en diep getroffen” is. De doodsoorzaak is vooralsnog onbekend.

Oppermann, die van 1998 tot 2003 minister van Wetenschap en Cultuur was, trad in 2005 tot de Bondsdag toe. Vanaf 2017 bekleedde hij daar het ambt van vicevoorzitter. Eind augustus maakte Oppermann bekend dat hij zich niet kandidaat zou stellen voor de volgende parlementsverkiezingen. „Het is het juiste moment voor mij om iets anders te doen en nieuwe projecten te starten”, zei hij toen.