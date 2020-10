Van Gogh en het probleem van de Hollandse kop

Beeldende Kunst Je liefhebbende Vincent, Van Goghs mooiste brieven is t/m 10/1 te zien in het Van Gogh Museum Amsterdam. ●●●●● Nienke Bakker, Leo Jansen en Hans Luijten (red.), Troost voor bedroefde harten: brieven van Vincent van Gogh. Prometheus, 432 blz. € 22,50

In oktober 1888 heeft Vincent van Gogh merkwaardig vermoeide ogen, schrijft hij aan Paul Gaugain, enkele dagen voordat deze in Arles zal aankomen. Hij neemt tweeënhalve dag rust en gaat daarna weer aan het werk, maar durft nog niet naar buiten. Hij besluit zijn slaapkamer te gaan schilderen met de vurenhouten meubels erin.

„Welnu, het heeft me enorm veel genoegen gedaan om dat interieur met niets erin te schilderen”, schrijft hij op 17 oktober. Gedetailleerd legt hij uit hoe hij het heeft aangepakt, voor welke kleuren hij kiest. Hij sluit de beschrijving af met: „Ik heb absolute rust willen uitdrukken met al die verschillende tonen, ziet u, waarin het enige wit de kleine noot is die de spiegel met zwarte lijst geeft (om ook nog het vierde paar complementaire kleuren erin te stoppen).”

In de brief zelf heeft hij een schets gemaakt van wat zijn alom beroemde schilderij De slaapkamer uit 1888 zal worden. Wat opvalt, is dat de schets veel rechter en regelmatiger is dan het schilderij zelf, en de dieptewerking minder vervreemdend. Dat komt vooral door het uiteinde van het bed, dat op de tekening in de brief veel smaller is dan op het origineel. Zo zijn er meer details waardoor de schets veel ‘netter’ is dan het schilderij zelf.

Krabbels

Zoek de zeven verschillen: het zou een ideaal spel kunnen zijn bij de tentoonstelling Je liefhebbende Vincent. Ruim veertig brieven, in een mooi en zorgvuldig handschrift, zijn gekoppeld aan de werken waar het in de brief over gaat, in veel gevallen met een schets erbij. De originele brieven zelf zijn al mooi om te zien, maar gekoppeld aan het uiteindelijke werk is het resultaat geweldig.

Vincent van Gogh, De aardappeleters, 1885, olieverf op doek. Foto Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

Neem de schets van De aardappeleters, die hij aan zijn broer Theo stuurt op 9 april 1885. Zelf noemt Vincent van Gogh de tekening een krabbel van „die boeren om een schotel aardappels”. Het verschil met het uiteindelijke schilderij is niet enorm groot: ja, de hoofden zijn minder uitgesproken. Maar dat kwam ook omdat hij sowieso al wat worstelde met Hollandse hoofden.

Met Theo – aan wie het merendeel van zijn brieven is gericht – had Van Gogh al gediscussieerd over het neerzetten van „vrouwenkoppen”. Op 2 maart 1885 schrijft hij dat hij er niet de persoonlijkheid naar heeft om met meisjes en vrouwen in japonnen op dusdanig genoegzaam intieme voet te komen zodat ze konden poseren. „En ik ben wellicht ook vooringenomen tegen vrouwen die japonnen dragen. En is mijn territoir meer die jakken en rokken dragen”, schrijft hij op 2 maart 1885 aan Theo. Hij verbindt er vervolgens maar meteen de conclusie aan dat het ook iets te maken moet hebben met de afgebeelde figuren. Waar de Franse schilder Jean-Baptiste Simeon Chardin Françaises kon schilderen, moet hij het met Hollandse vrouwen stellen: „’t Zogenaamd fatsoenlijk deel van de Hollandse vrouwen is niet zo heel erg aantrekkelijk – om te schilderen of over na te denken. Maar zekere gewone dienstmeiden daarentegen zijn weer erg Chardin-achtig”.

Vincent van Gogh, De zaaier, 1888, olieverf op doek. Foto Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

Van Gogh realiseerde zich waarschijnlijk niet dat elke letter van hem zo gekoesterd zou worden als in de verschillende edities die er van de brieven zijn verschenen. Wanneer hij op 2 oktober 1888 een schets van Sterrennacht boven de Rhône aan Eugène Boch stuurt, krast hij de achterkant weg. Aanvankelijk was hij van plan geweest om de schets aan Gaugain te sturen, met een brief waarin hij vertelt over het verlagen van de prijzen voor de schilderijen. Dat was iets te persoonlijk om ook aan Boch te laten weten, dus maakte hij die passage op de achterkant van de schets onleesbaar.

Sterrenhemel

Die zomer had hij nog wel aan Emile Bernard geschreven: „Wanneer zal ik toch die sterrenhemel maken, dat schilderij dat ik voortdurend in mijn hoofd heb? Helaas, helaas, het is net als onze voortreffelijke vriend Cyprien in ‘En ménage’ van J.K. Huysmans zegt: de mooiste schilderijen zijn die waarvan je droomt als je in bed een pijp ligt te roken, maar die je niet maakt.” In diezelfde brief aan Bernard had hij overigens weer een schets van de Zaaier met ondergaande zon gemaakt – een onderwerp dat hem nog steeds in verrukking bracht. De zaaier, de korenschoof: ze zijn voor Van Gogh symbolisch voor het platteland, waar hij „helemaal geen hekel aan heeft”.

Brief van Vincent van Gogh aan Theo van Gogh met schets van Zaaier met ondergaande zon (verso), Arles, c. 21 november 1888, pen in inkt op papier, 21 x 27 cm. Foto Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Stichting)

De schetsen in de brieven tonen de gedrevenheid en nauwkeurigheid, de mooi geformuleerde brieven vormen de verbinding tussen schets en schilderij. Maar niet altijd. Het treurigste voorbeeld daarvan is de schets van De tuin van Daubigny in een brief van 23 juli 1890. Die strookt niet met de toonzetting van de brief die hij die dag schreef en die tevens zijn laatste zou zijn. „Het is een van mijn meest doorvoelde doeken”, schrijft hij aan zijn broer, in een brief die begint met: „Ik zou je wellicht over heel wat zaken willen schrijven, maar ten eerste is me de lust daartoe helemaal vergaan en verder voel ik dat het geen zin heeft.”