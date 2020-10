Softwarebouwer SAP in één dag 28 miljard minder waard door lockdowns

Een pessimistische blik op de nabije toekomst kost SAP, de Duitse softwareontwikkelaar, in één dag tijd meer dan een vijfde van zijn beurswaarde. Het gaat om de grootste koersval van SAP van de afgelopen 22 jaar, waarmee het maandag 28 miljard euro aan marktwaarde verloor.

De aanleiding is een bijstelling van de omzetverwachting die SAP zondagavond bekend maakte. De tweede en mogelijke derde golf in de pandemie zorgen voor veel onzekerheid in de industrie, stelt SAP. Het gevolg: bedrijven houden hun hand op de knip.

Je zou denken dat IT-bedrijven profiteren van de gedwongen digitalisering door de coronacrisis. Het bedrijfsleven schakelt over op werken op afstand en heeft daarvoor nieuwe software en diensten nodig.

Door de lockdowns stellen klanten van SAP grote IT-projecten uit of blazen ze zelfs helemaal af

Toch pakt het voor de zakelijke pakketten van SAP anders uit. De terugkeer van gehele en gedeeltelijke lockdowns als gevolg van het coronavirus zorgt ervoor dat SAP’s klanten grote IT-projecten nog even uitstellen of zelfs afblazen. SAP rapporteert „grote voorzichtigheid” en onzekerheid.

Geen zakenreizen meer

Met name de vraag naar SAP Concur, veelgebruikte software voor kostenregistratie van zakenreizen, is gekelderd omdat er amper meer gereisd wordt. In het derde kwartaal daalde de omzet bij die divisie met 14 procent. De omzetdaling over de hele linie kwam in het derde kwartaal uit op 4 procent (6,5 miljard euro). SAP’s operationele winst daalde met 12 procent.

Bedrijven maken door de pandemie sneller de overstap naar cloudgebaseerde software, die in externe datacentra draait. SAP past zijn producten daar op aan, maar de overgang van het lucratieve licentiemodel naar flexibele cloudabonnementen tast vooralsnog de winstgevendheid aan.

SAP, een van de grootste softwareontwikkelaars van Europa, stelt ook op de middellange termijn zijn ambities bij. Aanvankelijk was de verwachting dat het Duitse IT-bedrijf in 2023 de grens van 35 miljard euro zou bereiken. Die outlook is aangepast. SAP hoopt nu op 36 miljard euro omzet in 2025.

De koers stond in augustus nog op bijna 140 euro en verloor maandag bijna 22 procent: 97,66 euro. In het kielzog van SAP daalde ook de Duitse DAX met 3,7 procent.

Onderzoeksbureau Gartner publiceerde vorige week een rapport dat rekening houdt met een daling van de wereldwijde IT-uitgaven in 2020 van 5,4 procent. Voor 2021 wordt weer herstel verwacht, een groei van 4 procent.

Maar voorspellingen tijdens een pandemie moeten voorzichtig zijn. „In de 25 jaar dat we de IT-investeringen proberen in te schatten, is de markt nog nooit zo volatiel geweest”, zegt Gartner-onderzoeker John-David Lovelock in het rapport. „De hele industrie heeft te kampen met bijzondere tegenslagen van de pandemie. Maar de organisaties die al verder gevorderd waren met hun digitalisering, zullen beter uit de crisis komen. Daar zullen ze in 2021 ook profijt van hebben.”