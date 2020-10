Rutte: Turkse belediging aan adres Macron ‘onacceptabel’

Premier Mark Rutte (VVD) heeft zich via Twitter gemengd in het diplomatieke conflict tussen Frankrijk en Turkije. Rutte noemt uitspraken van de Turkse president Recep Tayyib Erdogan aan het adres van de Franse president Emmanuel Macron „niet acceptabel”. „Nederland blijft met Frankrijk pal voor de gemeenschappelijke waarden van de EU staan. Voor het vrije woord en tegen extremisme en radicalisme.”

Het conflict tussen Frankrijk en Turkije, partners in de NAVO, is in de dagen na de moord op de Franse leraar Samuel Paty door een extremistische moslim geëscaleerd. President Erdogan zei dat Macron „zijn mentale gezondheid moet laten onderzoeken”. De Franse ambassadeur in Ankara is teruggeroepen voor overleg.

Nederland kiest nu openlijk partij voor Frankrijk. Het laatste grote conflict tussen Nederland en Turkije speelde in 2017, aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen. Toen weigerde Rutte de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu landingsrechten te verlenen. De minister wilde campagne voeren voor een referendum over de grondwet in Turkije. Het incident leidde tot een ernstige verslechtering van de relatie met Turkije, maar electoraal kwam de actie Rutte niet slecht uit. Zijn VVD won de verkiezingen.

Lees ook dit interview met Rutte over het Turkije-incident uit 2017: ‘Turkse premier en ik moeten snel gaan eten’

Spotprent van Erdogan

Ook PVV-leider Geert Wilders is nu een speler geworden in dit conflict. Wilders plaatste afgelopen weekend een spotprent van Erdogan op Twitter, die begeleid werd door de tekst ‘terrorist’. De prent deed denken aan een omstreden Deense cartoon over de profeet Mohammed uit 2005. Erdogan zei op een partijbijeenkomst over Wilders: „Fascisme staat niet in ons boek, het staat in jouw boek. Sociale rechtvaardigheid staat in ons boek.”

De regeringsgezinde Turkse krant Daily Sabah plaatste maandag foto’s van Wilders en Macron op de voorpagina, met als kop: ‘Macron en Wilders, de twee gezichten van haat, racisme in Europa’. Wilders sloeg, opnieuw, terug via Twitter. „Erdogan noemt me een fascist. Maar dat is zijn eigen gedachtengoed.”