Ruime meerderheid Chilenen stemt voor nieuwe grondwet

Chili heeft zich in een referendum met overweldigende meerderheid uitgesproken voor een nieuwe grondwet. Na het tellen van meer dan een derde van de stemmen blijkt dat ruim driekwart van de kiezers de uit de tijd van dictator Augusto Pinochet stammende grondwet wil vervangen, meldt persbureau Reuters.

Een nieuwe grondwet was een van de eisen van de demonstranten die vorig jaar massaal de straat op gingen uit onvrede met de sociale ongelijkheid in Chili. Bij die protesten, die begonnen na een kleine verhoging van de prijs van metrokaartjes, vielen dertig doden en duizenden gewonden. Het referendum dat de regering beloofde om een eind te maken aan de sociale onrust stond oorspronkelijk gepland voor april, maar werd vanwege de coronapandemie een half jaar uitgesteld.

Lees ook: Herschrijven of opnieuw beginnen: Chili stemt over Pinochets grondwet

„Ik denk dat een overgrote meerderheid van de Chilenen onze grondwet wil veranderen”, zei de centrumrechtse president Sebastian Piñera nadat hij zijn stem had uitgebracht en nog voor het tellen was begonnen. Hij bleef zelf neutraal tijdens de campagne. De conservatieve regeringspartij van Piñera is verdeeld.

De grondwet is na het beëindigen van de militaire dictatuur in 1990 wel meerdere malen aangepast, maar de kern bleef overeind. De grondwet vormt de basis voor de voor veel onvrede zorgende huidige neoliberale samenleving.

Constitutionele burgervergadering

Kiezers mochten zich zondag ook uitspreken over wie de nieuwe grondwet zou mogen opstellen: een constitutionele vergadering van 155 gekozen burgers of een speciale vergadering van parlementariërs en burgers. Volgens nog niet officieel bekrachtigde resultaten heeft een ruime meerderheid voor de vergadering van 155 burgers gekozen, meldt Reuters. De nieuwe grondwet die zij gaan schrijven wordt dan halverwege 2022 weer per referendum voorgelegd aan de bevolking.

In de hoofdstad Santiago zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de voorlopige uitslag van het referendum te vieren. De politie schat dat er zo’n 15.000 mensen op de been zijn op het centraal gelegen Plaza de Italia.