Ruim 200 betogers opgepakt bij demonstraties Wit-Rusland na verstrijken ultimatum

De politie in Wit-Rusland heeft maandag zeker 235 betogers opgepakt die meededen aan demonstraties, nadat om middernacht een ultimatum tegen president Aleksandr Loekasjenko was verlopen. Dat meldt persbureau Reuters. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja, die gevlucht is naar buurland Litouwen, heeft opgeroepen tot een massale staking als de president voor maandag niet tegemoet zou komen aan de drie eisen van de oppositie: aftreden, het politiegeweld beëindigen en alle politieke gevangenen vrijlaten.

Een deel van de Wit-Russen gaf maandag gehoor aan de oproep van Tichanovskaja. In het centrum van de hoofdstad Minsk waren winkels, cafés en restaurants gesloten. Ook gingen honderden studenten en gepensioneerden de straten op om te demonstreren tegen de president. „Een staking is de volgende stap naar vrijheid voor de Wit-Russen, naar het einde van het geweld en naar nieuwe verkiezingen”, schreef Tichanovskaja in een verklaring maandag, aldus Reuters. „Het belangrijkste doel is om te laten zien dat niemand voor het regime wil werken.”

Maar ondanks de oproep van Tichanovskaja ging het werk bij de meeste bedrijven grotendeels door. De autoriteiten meldden dat het personeel bij overheidsinstanties, staatsbedrijven en fabrieken is komen opdagen. Maar volgens Wit-Russische media was bij elke overheidsinstelling wel personeel te vinden dat het werk had neergelegd. Zo zouden medewerkers van twee fabrieken in de stad Grodno, in het westen van het land, zich buiten hebben verzameld om te demonstreren.

De protesten begonnen in augustus toen president Loekasjenko, die al 26 jaar aan de macht is, werd uitgeroepen tot de winnaar van de presidentsverkiezingen. Sindsdien zijn zeker 15.000 betogers opgepakt en hebben bijna alle oppositieleiders het land verlaten of zijn gearresteerd. Vorige week kreeg de Wit-Russische oppositiebeweging de Sacharovprijs van het Europees Parlement. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de belangrijkste verdediger van mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting.