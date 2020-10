Meer Amerikanen hebben vervroegd gestemd dan in 2016

Met nog acht dagen te gaan tot de presidentsverkiezingen, hebben al meer Amerikanen vroegtijdig hun stem uitgebracht dan in 2016. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Florida. Tot nu toe brachten bijna 60 miljoen Amerikanen hun stem uit, bij de vorige verkiezingen deden in totaal 58 miljoen Amerikanen dat naar aanloop van de verkiezingsdag.

Om drukte op de verkiezingsdag te voorkomen, kiezen veel Amerikanen er dit jaar voor eerder te stemmen. Dat gebeurde tot nu toe het meeste in de staten Californië, Texas en Florida. Volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN is de toename in vervroegd stemmen op dit moment het grootst in de staten New Jersey, Delaware en Virginia. In deze staten is het Amerikanen relatief makkelijk gemaakt om te stemmen per post, bijvoorbeeld door een stembiljet op te sturen naar iedereen die gerechtigd is te stemmen.