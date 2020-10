Poolse justitie werkt niet meer mee met Nederland

Poolse officieren van justitie is opgedragen niet langer te helpen bij het overleveren van verdachten en veroordeelde criminelen aan Nederland. In een brief aan alle regionale afdelingen beveelt het hoofd van het Openbaar Ministerie „een bijzonder grondige analyse te maken van Europese arrestatiebevelen van de Nederlandse autoriteiten op het bestaan van wettelijke gronden om deze te weigeren”. Waar mogelijk moet medewerking worden gestaakt, gebiedt Bogdan Swieczkowski.

In de brief die twee weken geleden verstuurd werd en in handen is van NRC, schrijft de Poolse OM-baas dat Nederland „laat na het principe van wederzijds vertrouwen te respecteren”. De opdracht aan zijn ondergeschikten is een directe reactie op het feit dat Nederland afgelopen zomer het overdragen van verdachten aan Polen heeft opgeschort in afwachting van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. De rechtbank Amsterdam heeft het Europees Hof in Luxemburg in juli gevraagd of het, gezien de afbraak van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen, nog wel verantwoord is verdachten aan dat land over te dragen. In principe mag zo’n overlevering binnen de EU alleen op specifieke individuele gronden geweigerd worden.

De Poolse rechtsstaat is ook onze rechtsstaat

Grote zorgen

In Brussel en andere lidstaten bestaan grote zorgen over de Poolse rechtspraak. Rechters in Nederland en elders vragen zich af of verdachten daar nog kunnen rekenen op een eerlijk proces. Ze vrezen beschadiging van de Europese rechtsorde.

Toen regeringspartij PiS in 2015 aan de macht kwam beloofde zij de „geprivilegieerde kaste” van „inefficiënte en corrupte rechters” te „elimineren”. Sindsdien zijn – op niet altijd legale wijze – vele rechters benoemd die loyaal zijn aan de nationalistisch-conservatieve regering. Het Openbaar Ministerie van Swieczkowski werd ondergeschikt gemaakt aan de minister van Justitie.

Polen doet de Europese rechtsorde wankelen

Jannemieke Ouwerkerk, hoogleraar Europees strafrecht in Leiden, noemt de brief „zorgelijk”. Als expert op het gebied van het Europees aanhoudingsbevel snapt zij dat de opschorting van overleveringen van verdachten aan Polen daar hoog wordt opgenomen. „Maar waar de Nederlandse rechtbank juridische zorgen uit, maakt de Poolse officier van justitie er een politiek probleem van. Het is niet zijn taak om politiek te bedrijven, maar om strafbare feiten te onderzoeken. De internationale opsporing, vervolging en berechting van misdrijven, dat komt hierdoor in het geding.”

Net als in Nederland is het in Polen uiteindelijk niet de officier van justitie, maar de rechter die beslist of een aanhoudingsbevel en de overlevering van de ene naar de andere EU-lidstaat wordt ingewilligd. De vraag is of ook rechters hun medewerking zullen staken.

In september blokkeerde de rechtbank van Warschau al de overlevering van twee van ontvoering verdachte ouders naar Nederland. Het stel uit Hoofddorp had in juni hun zevenjarige autistische zoontje Martin meegenomen uit een jeugdinstelling in Oisterwijk waar hij onder toezicht stond en vluchtte naar Polen, waar het asiel aanvroeg.

Nederland „barbaars”

De rechter, Dariusz Lubowski, die de afgelopen jaren rap promotie maakte en in Warschau de meeste internationale zaken behandelt, beschuldigde Nederland in zijn oordeel van het „barbaars” schenden van mensenrechten door „de onmenselijke behandeling van het kind en de ouders”. Hij veronderstelde dat de Nederlandse euthanasiewetgeving zou kunnen betekenen dat Martin „door dokters gedood zou kunnen worden zonder de instemming van zijn ouders”. Ook uitte de rechter „serieuze twijfel over de onafhankelijkheid van de Nederlandse justitie”. Deze zou het Europees arrestatiebevel volgens hem gebruiken voor „politiek en ideologisch gemotiveerde redenen”.

Onbekend is hoeveel verdachten en veroordeelden jaarlijks van Polen naar Nederland worden gebracht.