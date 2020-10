Nieuwe natuurbrand Californië: 60.000 mensen geëvacueerd

Als gevolg van een nieuwe natuurbrand in de Amerikaanse staat Californië hebben zeker zestigduizend inwoners van de stad Irvine hun huis moeten verlaten. Dat laten de lokale autoriteiten maandag weten. De zogenoemde Silverado Fire woedt ten noorden van de ruim 280.000 inwoners tellende stad.

De brand, die maandagochtend lokale tijd begon, heeft zich door stevige winden snel uitgebreid in de richting van het nabij Los Angeles gelegen Irvine. Qua oppervlakte is ongeveer een derde van die stad geëvacueerd. Het gaat om het noordelijke gedeelte, dat grenst aan het natuurgebied waar de brand woedt. Inmiddels is daar circa vierduizend hectare verwoest of aan het branden.

Bekijk ook deze fotoserie van de natuurbranden in september in Californië

Door de stevige wind verplaatsen de branden in Californië zich momenteel snel. Uit voorzorg is de elektriciteitstoevoer voor bijna een miljoen inwoners in het noorden van de staat uitgeschakeld, aldus Los Angeles Times. De wind, zo is de vrees, zou door omvallende bomen tot schade in het elektriciteitsnetwerk kunnen leiden, en zodoende tot nieuwe brandhaarden.

Californië kampt al jaren met steeds verwoestendere natuurbranden als gevolg van toegenomen droogte. Dit jaar hebben tot nu toe al ruim 8.500 branden gewoed, die in totaal ruim 16.500 vierkante kilometer grond vernietigden. Ruim 9.000 gebouwen zijn afgebrand en 31 mensen kwamen om. In de regel zijn oktober en november de maanden met de meeste natuurbranden in het zuidwesten van de Verenigde Staten.