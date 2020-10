Minister Koolmees: arbeidsmigranten moeten wél in quarantaine

Het coronaveiligheidsprotocol van uitzendbureaus is in strijd met de overheidsrichtlijnen. Dat heeft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) maandag in een brief laten weten aan de brancheorganisatie van uitzendbedrijven ABU.

De ABU stelde in zijn protocol dat arbeidsmigranten die naar Nederland reizen uit landen waar ‘code oranje’ geldt niet altijd tien dagen in quarantaine hoeven. Zodra zij negatief worden getest op corona, kunnen zij hun quarantaine onderbreken om weer aan het werk te gaan, schreef de ABU in zijn veiligheidsprotocol.

Code oranje geldt nu onder meer voor Polen, Roemenië en Bulgarije, waar veel arbeidsmigranten vandaan komen. In die landen is, net als in Nederland, een grote opleving van het aantal coronabesmettingen te zien.

De brancheorganisatie baseerde zich op een tekst op de website van de rijksoverheid, zegt ABU-directeur Jurriën Koops. Daar staat dat de thuisquarantaine onderbroken mag worden voor „werkzaamheden” of „investeringen” die „aantoonbaar een bijdrage leveren aan het belang van de Nederlandse economie en samenleving”.

Dat is het geval, redeneerde de ABU. „Zo’n 80 procent van de arbeidsmigranten werkt in vitale sectoren”, zegt Koops. In de voedselketen bijvoorbeeld, en de transportsector. „Zij zijn net zo goed van waarde als een bankdirecteur of wetenschapper die hier komt werken.”

Maar deze uitzondering is veel specifieker bedoeld, schrijft Koolmees aan de uitzendkoepel. Hij slaat vooral op zakenreizigers die naar Nederland komen om hier te investeren. De minister geeft in de brief wel toe dat de website van de rijksoverheid hier onduidelijk over was, zegt zijn woordvoerder. Dat wordt nu verbeterd.

Incubatietijd

„Als arbeidsmigranten terugkomen uit een oranje gebied, dan moeten ze altijd tien dagen in quarantaine”, zegt de woordvoerder van de minister. „Het overleggen van een negatieve test verandert daar niets aan, omdat je dan nog te maken hebt met een incubatietijd.” Coronaklachten en besmettelijkheid kunnen zich ook ná die negatieve test ontwikkelen.

Veel uitzendbedrijven zullen balen van deze beslissing. „De komende twee, drie maanden wordt de toestroom van arbeidsmigranten weer groter”, zegt ABU-directeur Koops. Nu de feestdagen er weer aankomen, zijn meer mensen nodig in bijvoorbeeld de voedselindustrie en de transportsector. „Zij schalen 30 à 40 procent op. Dat maakt de druk heel groot.”

Maar het is ook een tegenvaller voor veel arbeidsmigranten, omdat zij tijdens hun quarantaine geen wettelijk recht hebben op doorbetaling van hun loon.

Voor migranten uit Polen kan het een dilemma opleveren. Komende zondag, 1 november, is het Allerheiligen: een katholieke feestdag waarop Poolse families graag bij elkaar komen om overleden familieleden te gedenken. Normaal reizen veel arbeidsmigranten dan terug naar Polen. Nu moeten ze bedenken of ze bereid zijn daarna tien dagen thuis te gaan zitten, in veel gevallen onbetaald.