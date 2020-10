‘Mijn vrienden geloofden niet dat het zou lukken’

in

‘Toen ik klaar was met de havo, wilde ik stoppen met school. Ik wilde even niks aan m’n hoofd hebben. Maar mijn moeder vond dat ik toch een opleiding moest gaan doen. Alleen: er was geen vak dat ik interessant vond. Toen adviseerde een vriend dat ik net als hij leraar wiskunde kon worden. Om heel eerlijk te zijn was het de eerste optie die langskwam, en daar ben ik meteen voor gegaan. Maar wiskunde lag me op school ook al, dus dat hielp wel een beetje. Mijn vrienden geloofden niet dat het me zou lukken. Ik ging namelijk altijd met tegenzin naar school.

„Toch vind ik het heel leuk om voor de klas te staan. Dat werd me gelijk duidelijk tijdens de eerste les. De waardering die je krijgt als je iets voor de leerlingen kunt betekenen, is heel mooi. Natuurlijk zijn er ook wel moeilijke situaties, als leerlingen zich tegen je keren bijvoorbeeld. Maar mijn ervaring is dat als ik me eerlijk opstel, het uiteindelijk wel losloopt.

„Ik geef nu vier dagen les, op twee verschillende middelbare scholen. De vijfde dag ga ik naar school. Ik hoop mijn opleiding volgend jaar af te ronden. Ik verdien genoeg om van rond te komen, maar ik begrijp dat sommige docenten de hoeveelheid tijd en inzet die dit werk kost soms niet vinden opwegen tegen het salaris dat je ervoor krijgt. Voor mij is dat niet zo belangrijk, ik vind het belangrijker dat ik plezier heb in m’n werk.”

uit

‘Ik woon samen met mijn moeder en zus en we delen de gezamenlijke kosten. De ene keer betaal ik de boodschappen, de andere keer de ander. Verder geef ik zo nu en dan geld uit als ik met vrienden wat ga eten, maar veel is dat meestal niet. Ik ga liever samen naar de snackbar of even langs de McDrive dan dat ik uit eten ga in een restaurant. Ik vind dat vaak zo duur.

„Laatst was ik met een vriend toch een keer naar een café. Toen waren we voor een paar theetjes en twee stukken taart al bijna 30 euro kwijt. Dat vind ik echt gekkenwerk.

„Van huis uit heb ik geleerd altijd rekening te houden met je medemens. Vroeger kookte mijn moeder ook altijd wat voor de buurman of buurvrouw even verderop. Dan moest ik door de regen met een kom soep de straat door. Dat past wel bij onze Turkse cultuur, denk ik. Ik geef nu regelmatig een bijdrage aan de moskee en als iemand op straat me om 50 cent vraagt, koop ik liever een brood of een pak melk voor diegene.

„Ik spaar maandelijks zo’n 250 euro. Niet voor iets in het bijzonder, maar gewoon voor later. Als ik bijvoorbeeld ga trouwen, of als ik het huis uit ga. Of voor wanneer een familielid geld nodig heeft. Niet dat zoiets nu al van toepassing is, maar het is altijd handig om wat achter de hand te hebben.”

Netto-inkomen per maand: 1.950 euro Gezamenlijke lasten: woonlasten (800 euro), mobiel/internet/tv (50 euro), kosten auto (100 euro), boodschappen (300 euro), abonnementen (45 euro) Privé-uitgaven: verzekeringen (135 euro), sport (20 euro), brommer (50 euro), uitjes en andere zaken (100 euro) Sparen: 250 euro Laatste grote aankoop: iPad (1.000 euro)

