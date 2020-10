Meer jeugdpuistjes door tekort aan eiwit in de huid

De huid van mensen met jeugdpuistjes, oftewel acne, maakt minder van een bepaald eiwit aan dat de activiteit van huidcellen en talgklieren in de haarzakjes in toom houdt. Huidonderzoekers hopen dat dit eiwit aanknopingspunten biedt voor nieuwe behandelingen, schrijven ze in hun artikel dat vorige week verscheen in Nature Communications.

Rond 650 miljoen mensen wereldwijd lijden aan acne vulgaris, het overgrote deel daarvan is jongere. Acne wordt veroorzaakt door een chronische ontsteking van de haarzakjes (haarfollikels) in de huid. Elke follikel heeft zijn eigen talgklier. Ze zitten over het hele lichaam, behalve op de handpalmen, voetzolen en de lippen. Het dichtstbezaaid zijn ze op het gezicht, de borst en op de nek en bovenrug. Op die plekken ontstaan dan ook het vaakst jeugdpuistjes.

Vooral in de puberteit kan acne uitbreken. Onder invloed van de toegenomen hoeveelheid geslachtshormonen gaan de talgklieren meer huidsmeer maken. Dode hoorncellen van de buitenste huidlaag verstoppen de uitgang van het haarzakje, zodat het talg niet meer naar het huidoppervlak kan komen maar zich ophoopt in het zakje, samen met bacteriën. Als de druk te hoog wordt, barst het haarzakje in de omliggende huid, die dan rood, gezwollen en ontstoken raakt.

Onder leiding van stamcelonderzoeker Fiona Watt van het van het King’s College London, bestudeerden onderzoekers kleine stukjes huid van mensen met verschillende gradaties van acne vulgaris en vergeleken dat met gezonde stukjes huid. Bij acnelijders troffen ze minder van het eiwit GATA6 aan.

Gekweekte talgklier

In gekweekte talgkliercellen zagen de onderzoekers dat het GATA6-eiwit een spil is in allerlei processen die het evenwicht moeten bewaren in de haarfollikel. Zo houdt het de ontwikkeling van de cellen van de opperhuid onder controle, die bij mensen met acne vaak overactief is. Daarnaast reguleert het daar delen van de afweer.

Ze ontdekten ook dat de talgkliercellen meer GATA6 maakten wanneer ze er vitamine A-zuur bij deden. Retinoïden zoals vitamine A-zuur (tretinoïne), worden soms als crème of als pillenkuur ingezet tegen hevige acne.

„Dit is een studie van een ongekende schoonheid op het gebied van acne”, zegt dermatoloog Tamar Nijsten van het Erasmus MC in Rotterdam. „We weten dat allerlei zaken een rol spelen bij het ontstaan van acne: hormonen, bacteriën, het afweersysteem, verstopping van de follikel. De onderzoekers brengen die stukjes van de acnepuzzel bij elkaar.”

Acne krijgt niet altijd de aandacht van medische onderzoekers die het verdient, zegt Nijsten. „Het wordt toch vaak gezien als iets vervelends waar je wel overheen groeit. Maar voor veel jongeren en ook vrouwen boven de 30 kan het grote invloed hebben op hun leven en welbevinden.” De Britse studie biedt hoop op nieuwe middelen. De behandeling is al 25 jaar dezelfde, zegt hij. „Tretinoïne is verbluffend effectief, driekwart van de patiënten komt daarmee van de acne af, maar dat middel heeft ook bijwerkingen. Vrouwen mogen het absoluut niet gebruiken als ze zwanger zijn, of willen worden. ”