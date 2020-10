Kuil met ratten

The Painted Bird was inderdaad een gruwelijke film die geen seconde teleurstelde. Kuilen met ratten, zwarte raven die op je kop pikken, opgezwollen enkels langs de rand van een teil schuren tegen de jeuk en overgeleverd zijn aan hordes meedogenloze ongeletterden. Dat vieze eten ook. Klodders moddervette pap.

Ik moest in filmhuis De Fabriek in Zaandam bij heel veel scènes aan mijn moeder denken. Aan haar zelfgemaakte krabber tegen de jeuk op haar onderrug. Aan haar hele leven Brinta met een dot bruine suiker erin en dat dan snel wegroeren omdat ze anders zien hoeveel het is.

Koningin van de gruwelijke verhalen ook, die steeds gedetailleerder worden. Over hoe ze stiekem haar wonden verbond nadat ze de avond voordat ze met haar vader – mijn opa, een drinkende weduwnaar – met een kar vol kinderen naar de kermis in Spoordonk zou gaan in de scherpe punt van een eg was gevallen. Een jurk had ze kapotgetrokken en de reepjes stof in de wond gepropt. Het was natuurlijk gaan ontsteken.

„Ons pap werd verrekkes kwaad. Ik had het voor iedereen verpest, jongen. Wat als mijn been eraf had gemoeten? Daar was helemaal geen geld voor, voor een kind met één been.”

Wat als ze niet in de eg was gevallen, ze wel naar de kermis waren gegaan en hij bezopen met een kar vol kinderen van de weg was geraakt? Was daar wel geld voor?

Ze had zich opgewerkt, maar valt nu weer terug op haar overlevingsmechanisme. Niet wij, haar kinderen, maar de verzorgers zijn het licht in haar leven.

Mijn broer, hij is of een beter mens of hij heeft meer tijd, ik denk het laatste, bezoekt haar nog wel trouw iedere week. Al zijn Valys-kilometers gaan op aan ritjes naar Mook.

Het valt soms mee, maar ook altijd tegen.

Ze zei tegen hem dat ze blij was dat alles op z’n plaats was gevallen. Al haar kinderen hadden hun bestemming gevonden, ze kon rustig sterven.

„En dan denk ik aan jou, aan Sophie en aan jullie kinderen.”

Ter informatie: er is geen Sophie en er zijn geen kinderen.

„Ja”, zei hij, „ze zegt maar wat. Niets klopt en ze weet het zelf en daarom is ze ongelukkig.”

Ze is in een put met ratten gevallen, dacht ik opeens tijdens The Painted Bird. De landing is zacht, je wordt langzaam opgevreten en je voelt het.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 oktober 2020