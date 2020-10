Kan Gerrit Jan van D. wel vervolgd worden?

Wat begrijpt Gerrit Jan van D. van de zaak waarin hij terechtstaat? Kan hij ondanks zijn hersenbloeding in 2016, waar hij toen niet voor is behandeld, volgen wat de rechters en officieren zeggen? Snapt hij wat de gevolgen van zijn eigen antwoorden zullen zijn?

Die vragen moeten door deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) in de rechtszaal worden beantwoord voordat de toekomst van het proces kan worden bepaald, zei de rechter maandag in Assen tijdens de vijfde voorbereidende zitting in de Ruinerwold-zaak. De wet verplicht de rechter de vervolging van een verdachte te schorsen als die door een „ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens” niet in staat is te begrijpen waarom hij vervolgd wordt.

Gerrit Jan van D. werd vorig jaar oktober door de politie aangetroffen in een afgelegen boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold. Daar zou hij met zes van zijn kinderen jarenlang afgesloten van de buitenwereld hebben geleefd. Van D. wordt verdacht van vrijheidsberoving en seksueel misbruik van één van zijn kinderen.

Lees ook: Geïsoleerde kinderen Ruinerwold leefden ‘in angst voor slechte geesten’

Sindsdien verblijft hij in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Daar is hij afgelopen zomer door deskundigen van het Pieter Baan Centrum onderzocht. De reis naar de rechtbank is voor Van D. te zwaar. De andere verdachte in de zaak Ruinerwold, Josef B., die het gezin hielp en de Oostenrijkse klusjesman wordt genoemd, is vandaag ook niet in de rechtbank aanwezig.

Schorsing

Vervolging van zijn cliënt moet worden geschorst, vindt de advocaat van Gerrit Jan van D., Robert Snorn, omdat uit het nog te bespreken rapport van het PBC blijkt dat Van D. lijdt aan globale afasie. Dat betekent dat hij niet of nauwelijks meer kan spreken en lezen en schrijven niet meer mogelijk is. In het neuropsychologisch onderzoek van het PBC wordt gesteld: hij zal wellicht begrijpen wie de rechters en officieren zijn en dat hij de verdachte is, maar hij zal de tenlastelegging niet kunnen volgen. Volgens zijn advocaat stellen de PBC-onderzoekers bovendien dat er een gevaar voor overschatting van het begrip van Van D. is.

Van D. is vanwege zijn hersenaandoening sinds zijn aanhouding in oktober 2019 nog niet verhoord. Dat is „uitzonderlijk”, zei de officier van justitie maandag, maar het gebeurt wel vaker. De officier verwees naar de MH17-zaak, waarbij ook niet alle verdachten zijn verhoord.

In gesprek met Van D.

De rechtbank wil zelf in gesprek met Van D. en vervolgens de vier deskundigen – een psychiater, psycholoog, logopedist en klinisch neuropsycholoog – ondervragen. Daarna wordt bepaald of de vervolging van Van D. verder kan gaan. Als de vervolging van Van D. wordt geschorst, willen een aantal van zijn kinderen optreden als mantelzorger.

Het proces gaat over uiterlijk drie maanden verder. De inhoudelijke behandeling begint in februari 2021.