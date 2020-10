‘In een favela is Beethoven als water in de woestijn’

Wie zich, zoals het Franse strijkkwartet Quatuor Ébène, zo’n vier jaar lang uitsluitend begraaft in Beethovens zestien strijkkwartetten „springt zonder zekering in het luchtledige”, zegt Raphaël Merlin, de cellist van de groep. „Die werken vormen een nooit eindigende bocht waarlangs telkens nieuwe inzichten opdoemen. Beethoven omvat hierin niet alleen het bestaan, de ene keer emotioneel, een andere keer filosofisch, maar hij werpt zich ook op als een sleutelfiguur, een as waar de muziekgeschiedenis omheen draait.”

Met zijn Quatuor Ébène reisde Merlin tussen april 2019 en januari 2020 rond de wereld om te onderzoeken of Beethovens muzikale taal – zoals vaak wordt gezegd – universeel is. Daarom vertolkten ze de strijkkwartetten in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika, Azië, Australië en Europa. De opnames kwamen terecht op de cd-box Beethoven Around the World, die deze zomer verscheen.

Quatuor Ébène tijdens een opname in Afrika Foto Balázs Böröcz / Pilvax & Oberyn

„Overal werd hij begrepen”, was Merlins ervaring. „En verbazingwekkend genoeg zelfs beter op plekken waar we het niet hadden verwacht, zoals een sloppenwijk bij de Keniase hoofdstad Nairobi.”

Daar gaven de vier strijkers les aan een groep kinderen. „Vervolgens speelden we beurtelings iets voor elkaar”, vertelt Merlin. „Wij begonnen met twee delen uit Beethovens Vierde Strijkkwartet. Je zag ze genieten van elke muzikale verhaallijn. In het slotdeel zit aan het einde van een frase een compositorisch grapje. Het Weens publiek zal dit met uitgestreken gezicht tot zich nemen, deze kinderen schoten meteen in de lach. Ze werden niet beperkt door het luisterritueel, waaraan wij ons onderwerpen. Hun aandacht was intens, hun blik fris en spontaan, alsof ze naar theater keken. Dat bleek voor ons een moment van waarheid, want deze kinderen bezaten geen enkele voorkennis van Beethoven.”

En zo voelden de lesgevende musici zich plotseling de leerlingen, zegt Merlin. „Zij brachten ons iets bij over muziek, iets wat wij nog niet wisten. De armoede en het geweld zorgen ervoor dat bewoners van die sloppen gemiddeld op hun eenenveertigste sterven. Voor de kinderen waren wij ouder dan de meeste mensen die ze kennen. Dus wij staan in hun ogen al dichtbij de dood. Ze leven naast een vuilnisbelt. Een lokale maffia organiseert de inzameling van elk stuk waardevol plastic of metaal dat zich daarin bevindt. Ze leven van het zoeken naar vuilnis. Met wat geluk laat die maffia hun er tien procent van houden. En dat verkopen ze op de zwarte markt. Het is hun enige bron van inkomsten. Te midden van deze handel in afval lukt het sommige kinderen te musiceren. En zij genieten ervan zoals je je longen vol frisse lucht zou zuigen na een jarenlang verblijf in een bedompte cel. Muziek is zuurstof voor hen, een bron van leven.”

In een favela van het Braziliaanse São Paulo onderging het Quatuor Ébène een soortgelijke ervaring. Gebeurtenissen die de vraag over de betekenis van muziek weer op scherp zet, zoals nu de coronacrisis dat doet. Merlin: „Zulke ontwikkelingen leren ons dat de moderne samenleving nieuwe manieren van luisteren en kijken nodig heeft. Andere gezichtspunten. De kunst loopt gevaar hier. Maar in Kenia en Brazilië zagen we kinderen die Beethoven tot zich namen als een dorstige, die water vindt in de woestijn. Dat helende en levensbrengende vermogen van muziek moeten we hier niet verloren laten gaan.”

Cellist Merlin zelf ondergaat deze kracht het sterkst in Beethovens Vijftiende Strijkkwartet. „Daar vind ik het hele bestaan in terug, alles wat waarde heeft. In het ‘Dankgesang’ grijpt hij terug op stemmen van middeleeuwse monniken, elders opent Beethoven deuren naar een toekomst die honderden jaren voor hem ligt. Het langzame deel verbindt de ziel met iets diep spiritueels, iets wat puur en naakt is. De delen eromheen kennen een helderheid die schommelt tussen droefenis en levenswil. Dat laatste is er altijd bij Beethoven. Als ik hem in één woord zou moeten samenvatten, zou het ‘wil’ zijn.”

Beethoven Around the World. Alle strijkkwartetten door Quatuor Ébène. is verschenen bij Erato Warner. Inl: De cd-boxis verschenen bij Erato Warner. Inl: quatuorebene.com