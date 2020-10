Giftige sfeer in Marengo-proces

Onmin, wantrouwen, vertraging, een conflict om een iPhone. De sfeer tussen de procespartijen in het megaproces Marengo is na 2,5 jaar procederen tot onder het nulpunt gedaald. De strafzaak tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten, die draait om zes moorden en een aantal pogingen daartoe, gaat deze week verder met een dertiende tussentijdse zitting.

De sluimerende onmin tussen officieren van justitie en advocaten kwam in alle hevigheid naar buiten toen het Openbaar Ministerie in augustus een lijvig verhaal aan het dossier toevoegde over de verklaringen van de kroongetuige. Daarin werd een aantal advocaten in de zaak beschuldigd van het lekken van informatie naar de onderwereld.

Het kwam bovenop een ruzie die begin augustus binnenskamers was uitgebroken tussen de rechter-commissaris die het onderzoek leidt in de Marengozaak en een van de advocaten van de verdachten, Nico Meijering. Meijering had in een schriftelijk verzoek om het horen van een familielid van kroongetuige Nabil B. de naam van dat familielid vermeld, zoals dat wettelijk is voorgeschreven. Dat was tegen het zere been van de onderzoeksrechter. Zij had – omwille van veiligheid – voorgesteld namen van kwetsbare getuigen niet te noemen.

Het verzoek van Meijering was volgens de onderzoeksrechter in strijd met die afspraak. Het leidde voorafgaand aan een verhoor van kroongetuige Nabil B. tot een heftige botsing tussen de onderzoeksrechter en Meijering. Toen de onderzoeksrechter weigerde excuses aan te bieden, besloot Meijering haar te wraken. Dat verzoek werd afgewezen, al toonde de wrakingskamer in het vonnis wel begrip voor het feit dat Meijering zich onheus bejegend voelde. Hij heeft geen afspraken geschonden.

Woordkeuzes

Het vonnis van de wrakingskamer vat de verhoudingen goed samen: „Uit de toonzetting van en woordkeuzes in het ingediende wrakingsverzoek, de correspondentie, de overgelegde stukken en de behandeling in raadkamer blijkt dat de verhoudingen tussen de professionele procespartijen — officieren van justitie, rechters-commissarissen en raadslieden — op scherp staan.”

Na die vaststelling adviseren de rechters dat alle professionele partijen „bij zichzelf te rade gaan over de toon die zij willen aanslaan en de bewoordingen die zij wensen te gebruiken”. „Respect voor elkaars rol” is nodig om de procedure goed voort te kunnen zetten.

Dit advies bleek aan dovemansoren gericht. De onmin sloeg om in expliciet wantrouwen toen drie dagen na de behandeling van het wrakingsverzoek naar buiten kwam dat Meijering en een collega in 2019 zijn geobserveerd op last van het OM tijdens een trip naar Dubai, in de hoop dat dit zou leiden naar de verblijfplaats van de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi. Dat bleek niet zo te zijn, maar dat maakte de opwinding over deze zeer ongebruikelijke opsporingsactie niet minder.

De uitleg van het OM tijdens een ingelaste zitting kon de gemoederen niet kalmeren. Advocaten dienden een lange serie verzoeken in; zowel over het proces-verbaal als over het lekken van informatie aan de onderwereld als over de Dubai-observatie. De verzoeken over het lekken heeft de rechtbank allemaal afgewezen. Daarmee lijkt deze kwestie van tafel. Maar dat geldt niet voor de observatie in Dubai. De rechtbank heeft op dit punt getuigenverzoeken afgewezen, maar wel gevraagd om een proces-verbaal waarin tal van details over de observatie moeten worden opgenomen. Dat zal dus leiden tot vertraging.

Eerder gewraakt

Wat niet helpt is dat de rechter-commissaris, die eerder was gewraakt door de verdediging, onlangs is opgestapt. Hoewel zij van de wrakingskamer verder mocht, vindt ze dat „uitlatingen van sommige raadslieden alle normen van fatsoen te buiten gaan”.

Dat betekent onder andere dat geplande verhoren van kroongetuige Nabil B. niet hebben plaatsgevonden. Een belangrijk onderwerp voor die verhoren is een iPhone 5 die Nabil B. in het geheim heeft gebruikt in zijn cel in de periode dat hij onderhandelde over zijn kroongetuigendeal. Het bestaan van die telefoon – Nabil B. heeft onder ede ontkend dat hij het toestel had – is dit voorjaar aan het licht gekomen toen een door de kroongetuige ontslagen advocaat er melding van maakte. Het toestel is onderzocht en daaruit blijkt dat Nabil B. ermee heeft gecommuniceerd over zijn kroongetuigendeal en „terugblikt op criminaliteit die heeft plaatsgevonden en personen die daaraan zijn gelieerd”.

De beslissing om een deel van de inhoud van de telefoon, met name appjes, toe te voegen aan het dossier is aangevochten door zijn advocaten. Zij stellen dat de informatie op het toestel vertrouwelijk is, omdat het in bewaring is gegeven bij een advocaat. Communicatie tussen advocaat en cliënt is in beginsel vertrouwelijk. De rechtbank wees dit af, waarop de advocaten zich tot de Hoge Raad wendden. Ook dat zal tot vertraging leiden.