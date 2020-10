Elfie Tromp wordt het monster dat anderen in haar zien

Tandkramp, daar hoor je nou geen enkele vampier-in-spé over. Theatermaker, schrijver en columnist Elfie Tromp heeft er volop last van, als haar hoektanden langzaam door haar tandvlees drukken. In Niet vandaag Satan (maar wel vanavond) verandert Tromp in een vampier, „het monster van haar dromen”.

De voorstelling wordt ingezet als een burlesk horrorvarieté met demonische dansen, satanische verzen en bloederige rituelen. Tromp – bleek geschminkt, zwarte cape – wordt daarbij geheel in stijl bijgestaan door een ‘queerwolf’ op drums (Joppe Molenaar) en een gebochelde toetsenist (Mattijs Verhallen).

Wat begint als een enigszins voorspelbare en schreeuwerige genre-verheerlijking, komt uiteindelijk op scherp te staan als duidelijk wordt waarom Tromp zo graag die vampier wil worden. Ze wordt namelijk al lange tijd ernstig bedreigd.

Aanleidingen zijn onder meer haar uitlatingen in 2017 over Thierry Baudet, waarin ze hem een seksist en een racist noemde, en haar veelbesproken column over Urk uit 2019, waarin ze stelde dat het dorp wat haar betreft terug mocht worden gegeven aan de zee (Tromp: „Een overdrijving!”).

Sindsdien zijn de bedreigingen aan haar adres geen incidenten meer. Buurtbewoners intimideren haar voor haar huis, een vrouw bespuugt haar midden op straat, reaguurders zetten haar adres online en dreigen zelfs deze voorstelling te bezoeken: „We hebben kaartjes.”

Dus besluit ze het „monster” te worden dat anderen van haar gemaakt hebben. Ze zingt onder andere een lied dat volledig bestaat uit teksten van die bedreigers: een wrange potpourri aan doodverwensingen en verkrachtingsfantasieën. Zo krijgt deze ode aan het duistere, langzaam iets tegenstrijdigs, vertoont Tromps zelfverzekerde performance steeds meer barstjes.

Nee, ze is niet het monster haar eigen dromen geworden, maar van andermans dromen. Als anderen haar tot doelwit van haat veroordelen, kan ze twee dingen doen: angstig afwachten, of die rol omarmen. Tromp kiest in deze performance voor dat laatste, en dat is tegelijkertijd pijnlijk en moedig.

Theater Niet vandaag Satan (maar wel vanavond) door Elfie Tromp. Regie: Stephanie Louwrier. Gezien: 23/10, Theater Walhalla (Rotterdam). Tournee t/m 13/2. Inl: elfietromp.nl ●●●●●