De stad van de toekomst is gebouwd door schimmels

We leven in de begraafplaats van de natuur. Onze gebouwen, voertuigen, wegen en bruggen zijn gemaakt van dode materialen. Wat als die zouden leven? Dat is het levenswerk van biodesigner Bob Hendrikx. Hij haalde het wereldnieuws met de door hem uitgevonden doodskist van levende schimmeldraden, mycelium. Als het aan hem ligt het bouwmateriaal van de toekomst. Wonen we straks in een schimmel?