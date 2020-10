De islamitische wereld is boos op Macron

Het was in het Frans, het Engels en het Arabisch (en opvallend genoeg niet in het Turks) dat de Franse president Emmanuel Macron zondagavond via Facebook en Twitter het woord richtte tot de islamitische wereld. „De vrijheid, die koesteren wij. De gelijkheid, daar staan wij garant voor. De broederschap, die beleven wij op intense wijze. Wij zullen nooit toegeven.”

Macrons woorden waren een reactie op het steeds bitser wordend conflict met de Turkse president Recep Tayyib Erdogan. „Wat valt er nog te zeggen over een staatshoofd dat miljoenen mensen van religieuze gemeenschappen op deze manier behandelt”, had Erdogan zaterdag op de Turkse televisie gezegd. „Dat hij zijn mentale gezondheid moet laten onderzoeken.” Parijs riep uit protest zijn ambassadeur terug voor overleg, een maatregel die uitzonderlijk is voor Frankrijk.

Spotprenten

Ogenschijnlijk gaat het conflict over de Deense spotprenten van de profeet Mohammed die vijftien jaar na hun publicatie opnieuw in de schijnwerpers staan door de moord op leraar Samuel Paty, die ze had getoond tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting, en door het herpubliceren ervan door Charlie Hebdo in september bij de aanvang van het proces over de aanslag van 2015. „Wij zullen deze spotprenten nooit opgeven,” zei Macron woensdagavond nog tijdens het nationaal eerbetoon voor Paty.

Op verschillende plaatsen in de islamitische wereld – in Syrië, Libanon, Libië en Turkije - is zondag betoogd tegen Frankrijk, waarbij Macrons uitspraken over de spotprenten kop van jut waren. Elders is opgeroepen tot een boycot van Franse producten; in Qatar, Koeweit en Jordanië zijn Franse producten van de schappen verwijderd.

Maar de spotprenten zijn slechts het topje van de ijsberg. De moord op Paty heeft doen vergeten dat de islamitische wereld al eerder boos was op Macron omwille van de rede die hij op 2 oktober hield over het ‘islamistisch separatisme’ dat volgens hem Frankrijk bedreigt. Met ‘islamisme’ wordt zowel de radicale als de politieke islam bedoeld, en wie politieke islam zegt, komt vanzelf uit bij Erdogan met wie Macron al langer niet door één deur kan.

Macron en Erdogan kunnen al langer niet door één deur. Dit was bij een gezamenlijke persconferentie op 5 januari 2018 in het Elysee in Parijs. Foto: Marin Ludovic / AFP

„Europa wordt een steeds gevaarlijker plek voor moslims,” zei Erdogans woordvoerder op Twitter. „De ‘dog whistle’-politiek van aanstootgevende spotprenten, beschuldigingen van separatisme tegen moslims, en het sluiten van moskeeën gaan niet over vrijheid van meningsuiting. Het is een signaal aan de moslims dat zij wel de Europese economie mogen draaiend houden maar dat zij nooit deel zullen uitmaken van Europa.”

Ook Macrons uitspraken over de ‘crisis in de islam’ en de noodzaak van een hervorming van de islam in Frankrijk om buitenlandse invloeden te beperken zijn in het verkeerde keelgat geschoten. Zelfs de als gematigd te boek staande universiteit Al-Azhar in Caïro noemde Macrons discours „racistisch, en van een aard om de gevoelens van twee miljard moslims in de wereld te doen ontvlammen.”

In het vacuüm gestapt

De laatste keer dat in de Arabische wereld is betoogd tegen Frankrijk was in 2012, toen ook al rond spotprenten over de profeet in Charlie Hebdo. Maar die publicatie viel samen met de commotie over de film The Innocence of Muslims, die resulteerde in aanvallen op de Amerikaanse diplomatieke posten in Egypte, Tunesië en Libië. Een salafistische betoging in Caïro rond Charlie Hebdo bracht meer Franse journalisten op de been dan betogers. De grap was toen dat de moslimwereld de grootst mogelijke belediging had bedacht voor Frankrijk: haar negeren.

Acht jaar later is de wereld veranderd. Onder Donald Trump is Amerika veelal afwezig geweest in het Midden-Oosten, een vacuüm waarvan president Macron gebruikt heeft gemaakt om een grotere rol voor Frankrijk op te eisen.

Overal waar Frankrijk zich doet gelden komt Macron Erdogan tegen

Maar overal waar Frankrijk zich doet gelden — in Libië, Syrië, Nagorno-Karabach of het conflict met Griekenland in de Oostelijke Middellandse Zee — komt Macron Erdogan tegen. En de Turkse president is nooit vergeten dat het in de eerste plaats Frankrijk was dat dwarslag over de Turkse toetreding tot de EU, of dat Macron in 2019 een officiële herdenkingsdag heeft ingevoerd voor de door Turkije betwiste Armeense genocide.

Zondagavond deed Erdogan er in een speech in Malatya in Anatolië nog een schepje bovenop. Macron, aldus Erdogan, „is geobsedeerd door Erdogan, dag en nacht”.