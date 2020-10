Twente: niet geboren, wel opgegroeid. Meer speciaal in een gemeente die nu ‘Dinkelland’ heet, maar die in mijn tijd bestond uit dorpen als Denekamp, Tilligte, Lattrop-Breklenkamp etc. Twee maanden geleden ging ik even terug naar mijn jeugdland, ook al om de coronacijfers in Amsterdam te ontlopen. Daar in de bossen, tussen de glooiende akkers heb je de ruimte en leef je zowat coronavrij.

Er is iets met de grote stad, waardoor we bij besmettingsgevaar daar het grootste risico verwachten. Ja, de bevolkingsdichtheid, de nauwe stegen en grachten. En aanvankelijk hield het virus zich ook keurig aan die afspraak. Eind juli: bliksembezoek aan Gent (België), waar toen overal, op straat en in restaurants, het mondkapje verplicht was. Ook rond Antwerpen en Brussel kleurde het rood.

Het standaardgebruik van mondkapjes bleek een goede oefening; die kwam later ook in Nederland van pas.

Maar toen nog niet in Twente: daar fietste ik vrijelijk rond, verbleef de hele dag in de buitenlucht en prees het plattelandsleven.

Dat is weleens anders geweest: als middelbare scholier wist ik niet hoe snel ik die contreien moest ontvluchten. Zo’n overdosis natuur is toch vooral fijn voor ouderen.

Deze zomer, die ik nu geneigd ben de ‘dolle zomer van 2020’ te noemen, vrij naar 5 september 1944, toen Nederland bevrijd dacht te zijn, bleken veel van mijn stadse buren huisjes op het platteland te hebben of te boeken. Een vlucht van het eens bruisende leven naar rust en stilte: het leek een trend.

Maar nu zie je juist ook in Dinkelland alarmerende coronacijfers. Afgelopen vrijdag in deze krant: Arjan Gerritsen, voorzitter van de veiligheidsregio Twente, bepleit een ‘totale lockdown’. Er is geen laatste toevluchtsoord meer, het vangnet zelf is kapot.

Ik bel met vriend Y., met wie ik vroeger de lange fietstocht maakte naar de middelbare school. Y. is gebleven op zijn Twentse basis. Hoe en wat, wil ik weten. Hij: „Duitsland is heel dichtbij en heeft nu ook hele vervelende cijfers.” Hij vertelt over het dagelijkse grensverkeer: in Duitsland zelf was het beleid al streng, maar Nederland gold als locker – ontspannen. Y.: „Je bent geneigd tot losbandigheid, zonder het bestraffende oog van je eigen landgenoten.”

Hij ziet, vrijgezel, hoe kennissen strikter worden met het ontvangen van bezoek. Maar hij wil niet anderen beschuldigen want: „De jeugd, die moet ook een beetje snuffelen”.

En dat het er DDR-achtig uitziet nu, op straat, met alles buiten dicht. In ons vroegere Twente waren er trouwens nauwelijks terrassen.

We missen dus waar we net aan gewend waren.

