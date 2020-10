De beveiligers op Schiphol voelen zich onveilig

Beveiligers op Schiphol ervaren druk om door te werken als ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Het controleren van vertrekkende passagiers gebeurt niet veilig genoeg, volgens vakbond FNV. Onzin, zeggen beveiligingsbedrijven en Schiphol: de beschermende maatregelen zijn adequaat en het aantal besmette beveiligers is gering.

FNV Schiphol presenteerde maandag het resultaat van een peiling onder 155 beveiligers, werkzaam voor verschillende beveiligingsbedrijven op Schiphol. Zij controleren passagiers en hun handbagage bij de zogenoemde vertrekfilters. Deze werknemers, die tussen veel mensen werken en passagiers moeten fouilleren, lopen volgens de FNV een verhoogd risico op besmetting.

Volgens Schiphol zijn er tussen 12 maart en begin oktober slechts dertig van de vijfduizend beveiligers besmet geraakt met het coronavirus, 0,6 procent. Deze dertig hebben hun besmetting bij hun werkgever gemeld.

Het werkelijke aantal besmettingen moet veel hoger liggen, zegt de FNV. Uit de peiling blijkt dat 70 procent van de beveiligers het cijfer van dertig besmettingen niet gelooft, omdat ze zelf andere ervaringen hebben. Signalen over besmettingen zouden door de werkgevers worden weggemoffeld. Ook is er druk vanuit de werkgevers om door te werken. Een beveiliger schrijft: „Als je belt om thuis te blijven tijdens klachten van neus of koorts en je hebt een coronatest gepland, moet je eerst werken totdat de uitslag bekend is. In het ergste geval komt je met meer dan honderd man per dag in aanraking en dan je eigen collega’s nog niet meegerekend.”

Heropening teststraat

Joost van Doesburg, campagneleider van FNV Schiphol: „Als volgens het RIVM 3 tot 4 procent van de bevolking besmet is, dan kan het bij een contactberoep als beveiliger op Schiphol onmogelijk maar 0,6 procent zijn.” Ter vergelijking: van de 50.000 luchthavenbeveiligers in de VS waren er tot maandag 2.255 besmet (4,6 procent) geraakt en 8 overleden.

FNV Schiphol roept Schiphol op onderzoek te doen naar het aantal besmettingen onder beveiligers en andere werknemers op Schiphol. De vakbond wil ook dat de teststraat op Schiphol wordt heropend, zodat werknemers zich ook op de luchthaven snel kunnen laten testen.

Een onderzoek door Schiphol zit er vooralsnog niet in, zegt een woordvoerder van de luchthaven. „We hebben een update gevraagd bij de beveiligingsbedrijven. Wij zijn afhankelijk van de informatie die zij ons aanleveren en we hebben geen reden om aan hun cijfers te twijfelen.”

Sinds september zijn vijf beveiligingsbedrijven actief op Schiphol: I-SEC Nederland, G4S, Securitas, Trigion en CTSN. Dinsdagmiddag bespreken ze de kritiek van de FNV, zegt Mart Vergouwen, directeur van I-SEC, met 1.700 werknemers en een marktaandeel van 30 procent op Schiphol de grootste speler.

Volgens Vergouwen zijn de beveiligers voldoende beschermd, met mondkapjes, handschoenen en spatschermen. Hij vertrouwt het cijfer van dertig besmettingen, en wijst erop dat de FNV geen bewijs heeft voor andere cijfers. Vergouwen: „Onze mensen werken alleen bij de vertrekfilters, ze zien nauwelijks aankomende passagiers. En mensen die gaan vliegen, zijn vrij van corona.” Maar passagiers worden voor vertrek niet getest.

De FNV denkt dat de concurrentiedruk tussen de beveiligingsbedrijven „een negatief effect heeft op de bedrijfscultuur en de omgang met besmettingsrisico’s”. Volgens Vergouwen speelt dat geen rol omdat de taken en locaties duidelijk zijn verdeeld over de vijf bedrijven. Dat Schiphol gebruik maakt van vijf bedrijven is volgens de woordvoerder een voorzorgsmaatregel: „Als er een bedrijf tussenuit valt, hebben we nog een paar andere opties.”

Onveilig werken

De Inspectie SZW, onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, controleert onder meer of werkgevers hun werknemers voldoende beschermen tegen onveilig werken. Besmettingsaantallen worden niet bijgehouden. Na signalen en klachten ging de Inspectie SZW in mei kijken bij de beveiligingsbedrijven op Schiphol, zegt een woordvoerder. Een aantal zaken was niet op orde. Te veel mensen waren tegelijk op de werkplek, er waren nog geen schermen geplaatst en er waren te weinig plekken om handen te wassen of te desinfecteren.

Er was, zegt de woordvoerder, „onvoldoende naleving op de maatregelen van het RIVM om besmetting te voorkomen”. Bij een tweede bezoek waren de problemen opgelost. Of de Inspectie nog een keer gaat kijken kan zij niet zeggen. „We komen onaangekondigd.”