Politie: maatschappelijk ongenoegen leidt tot onvoorspelbare jaarwisseling

Politie: maatschappelijk ongenoegen leidt tot een onvoorspelbare jaarwisseling

De politie voorziet dit jaar een „onvoorspelbaar” Oud en Nieuw, vooral vanwege het coronavirus. De kans is groot dat er ook rond de jaarwisseling nog geen grote feesten gevierd kunnen worden. Bovendien zullen grote vuurwerkshows, die in verschillende gemeenten worden georganiseerd als alternatief voor het zelf afsteken, waarschijnlijk niet kunnen doorgaan. De politie voorziet dat het groeiende „maatschappelijk ongenoegen” over alle maatregelen rond de jaarwisseling wel eens tot problemen zou kunnen leiden.

„We merken dat ongenoegen nu al. Het aantal overlastmeldingen neemt toe, melden ook wijkagenten”, schrijft Ruud Verkuijlen, die verantwoordelijk is voor de voorbereidingen op de jaarwisseling, op de site van de politie. De politie probeert dat samen met onder meer de gemeenten te voorkomen door „waar nodig” agenten of andere handhavers in te zetten.

Agenten zullen dit jaar extra tijd kwijt zijn aan het handhaven van het nieuwe verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, aldus Verkuijlen. De politie had aangedrongen op die scherpere regels, en agenten zijn volgens hem blij dat het verbod er gekomen is. „Het voor hulpverleners gevaarlijke vuurwerk is in ons land niet meer legaal te koop. Handelaren verkopen alleen siervuurwerk.”