Corona in de wereld

De hele wereld is in de ban van het coronavirus. Terwijl in sommige landen de maatregelen worden aangescherpt - Frankrijk, Italië, Duitsland - neemt de vrijheid van burgers elders juist weer wat toe. Zo zijn de stranden van Panama sinds dit weekeinde weer open voor bezoekers. Wereldwijd zijn er tot nu meer dan een miljoen mensen overleden als gevolg van het virus, bij meer dan 42 miljoen mensen is een besmetting vastgesteld.