Chinese betaaldienst Ant Group bereidt grootste beursgang ooit voor

Ant Group, ook wel bekend van de Chinese betaaldienst Alipay, verwacht met zijn beursgang binnen enkele weken een recordbedrag van 34 miljard dollar (29 miljard euro) op te halen. Dat melden meerdere internationale persbureaus maandag. Het bedrijf krijgt een notering in Shanghai en Hongkong. In het meest gunstige scenario zou de waardering van Ant Group uitkomen op 320 miljard dollar (271 miljard euro).

Met de beursgang verbreekt Ant mogelijk het recordbedrag van 29 miljard dollar (25 miljard euro) dat het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco vorig jaar ophaalde. Maandag werd bekend hoeveel de aandelen moeten opleveren. De Chinese betaaldienst verwacht grofweg 17,2 miljard dollar (14,6 miljard euro) op te halen in Shanghai en ongeveer hetzelfde bedrag in Hongkong.

Ant Group, met de betaalapp Alipay, is in handen van de miljardair en Alibaba-oprichter Jack Ma. Honderden miljoenen Chinezen maken gebruik van Alipay als vervanger van een creditcard, betaalpas of beleggingsfonds. Ant Group domineert de Chinese markt voor betalingsverkeer samen met Tencent, van de app WeChat.

