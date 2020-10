CDU door corona nog langer zonder nieuwe leider

Door de coronacrisis zal de CDU, de grootste Duitse regeringspartij, pas volgend jaar een nieuwe leider kiezen. Sinds begin februari heerst al onzekerheid wie de partij gaat leiden, terwijl er komend najaar al verkiezingen voor de Bondsdag zijn.

Het partijbestuur besloot maandag tot uitstel van een voor 4 december gepland partijcongres, waar de nieuwe voorzitter gekozen had moeten worden. Vanwege het sterk groeiend aantal mensen dat met Covid-19 besmet is, en de strenge maatregelen die de pandemie moeten indammen, vindt de CDU het niet passend een congres met duizend gedelegeerden te organiseren.

Al acht maanden staan drie kandidaten klaar voor de opvolging van Annegret Kramp-Karrenbauer, die in februari haar vertrek als voorzitter aankondigde omdat ze er niet in slaagde ruzies in de partij over de omgang met radicaal-rechts te beslechten.

Van groot belang

De functie is van groot belang omdat de partijvoorzitter bij verkiezingen doorgaans ook de christen-democratische kandidaat voor het kanselierschap wordt, en daarmee dus de mogelijke opvolger van bondskanselier Merkel.

De kandidaat die blijkens een recente peiling de meeste steun heeft onder de leden is oud-fractievoorzitter Friedrich Merz, die elf jaar geleden verbitterd te politiek verliet en overstapte naar het bedrijfsleven. Een keuze voor hem zou een duidelijke breuk met het tijdperk-Merkel betekenen.

Minder populair bij de leden is de minister-president van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet. Maar omdat de voorzitter niet gekozen wordt door de ruim 400.000 leden maar door de duizend afgevaardigden op het partijcongres, maakt ook Laschet een serieuze kans. De populaire minister van Gezondheid Jens Spahn heeft zich als een soort running mate bij hem aangesloten. Laschet werpt zich op als de kandidaat die de verschillende vleugels van de partij samen kan brengen.

De derde kandidaat is de voorzitter van de buitenlandcommissie in de Bondsdag Norbert Röttgen, die een minder duidelijk profiel heeft.

‘Poging tot dwarsbomen’

Merz heeft er de afgelopen dagen fel op aangedrongen het congres en de keuze voor een nieuwe leider niet uit te stellen. Als het niet in levenden lijve zou kunnen, dan maar als digitale bijeenkomst. Delen van het establishment van de partij zijn erop uit, klaagde hij in een interview, zijn kandidatuur door uitstel te dwarsbomen. Laschet pleitte dit weekeinde juist voor uitstel.

Op de achtergrond speelt mee dat de leider van de kleine Beierse zusterpartij CSU, Markus Söder, wel eens een poging zou kunnen doen om namens beide christen-democratische partijen de kandidaat voor het kanselierschap te worden. Söder laat zich daar zelf niet over uit, maar volgens peilingen is hij bij de kiezers populairder dan alle drie kandidaten van de CDU.

In januari zal de CDU besluiten of een partijcongres met fysieke aanwezigheid van de gedelegeerden alsnog mogelijk is, of dat er een digitaal alternatief gezocht moet worden. De SPD wees in augustus al minister van Financiën en vice-kanselier Olaf Scholz aan als haar kandidaat voor het kanselierschap.