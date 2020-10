Bedrijf achter betaalapp Alipay wil 34 miljard dollar ophalen bij de beursgang – een record

Het bedrijf is meer waard dan welke beursgenoteerde bank ter wereld dan ook. En bij zijn komende beursgang overtreft het gemakkelijk de opbrengst van de Saoedische oliereus Aramco dat vorig jaar ‘slechts’ 29 miljard dollar (24,5 miljard euro) uit de markt haalde.

Ant is de naam. Het Chinese betaalbedrijf mikt bij zijn beursgang volgende week op een opbrengst van ruim 34 miljard dollar (28,6 miljard euro). Het particuliere bedrijf, dat een afsplitsing van webplatform Alibaba is, maakte maandag de details bekend van zijn introductie op de beurzen van Hongkong en Shanghai. De beursgang staat voor 5 november gepland.

Ant heeft zijn succes vooral te danken aan de betaaldienst Alipay, vergelijkbaar met het van origine Amerikaanse PayPal. Nog veel meer dan in de westerse wereld is het gebruik van contant geld in China op de achtergrond geraakt. Standaard wordt bij aankopen niet de portemonnee tevoorschijn gehaald, maar de telefoon. Dat is niet alleen mogelijk dankzij de app van Alipay, maar ook dankzij concurrent WeChat. De financieel-technische concerns domineren samen de Chinese markt.

Gespannen relaties

In totaal worden volgende week 3,34 miljard aandelen aangeboden die samen een belang van 11 procent vertegenwoordigen. Met de nu gekozen introductiekoers van (omgerekend) ruim 10 dollar krijgt Ant een marktwaarde van 313 miljard dollar. Het aantal aandelen dat in Shanghai, aan de technologiebeurs Star, wordt aangeboden, is gelijk aan het aantal in Hongkong. Van een beursgang op Wall Street is geen sprake, daarvoor zijn de relaties tussen China en de Verenigde Staten te gespannen.

De regering Trump overwoog eerder met wetgeving de beursnotering van Chinese bedrijven in Amerika te schrappen als zij naar de zin van de Amerikaanse autoriteiten niet voldoende informatie verstrekken. Jack Ma introduceerde zijn webwinkel Alibaba zes jaar geleden wél in New York, waarbij de opbrengst 25 miljard dollar was.

Lees meer over Alipay: Betaalapp Alipay is heel handig voor Chinezen én voor de Chinese overheid

Ant is zestien jaar geleden opgericht en telt inmiddels meer dan een miljard gebruikers. Die klanten, voor het grootste deel in China, kunnen niet alleen gebruikmaken van de betaalmogelijkheden. Ook kan je via Ant geld lenen, een verzekering afsluiten of beleggen. De snelle werkwijze vormt een groot contrast met de banken in China, die over het algemeen traag en bureaucratisch werken. In ruil voor snelle en goedkope dienstverlening stemmen de gebruikers er wel mee in dat hun gegevens in handen komen van de Chinese overheid.

Afstammeling van Alibaba

Jack Ma botste aan het begin van deze eeuw tegen de grenzen van het Chinese betalingssysteem op en ontwikkelde een systeem waarbij kopers eerst het geld op een tussenrekening storten, voordat de deal naar tevredenheid is afgerond. Dat was Alipay. In 2014 werd het een zelfstandig bedrijf, toen Alibaba in New York naar de beurs ging.

Alibaba heeft op dit moment nog maar een belang van 33 procent in Ant, dat in de eerste helft van dit jaar een omzet maakte van (omgerekend) 8,4 miljard euro en een nettowinst van 2,7 miljard euro. De omvang van de transacties via Alipay kent meer nullen. Vorig jaar ging het om een totaalbedrag van zo’n 13.500 miljard euro.