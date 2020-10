Vrouwen gedwongen inwendig onderzocht in Qatar

Dertien Australische vrouwen hebben begin oktober gedwongen een inwendig onderzoek moeten onderdaan op een vliegveld in Qatar. Aanleiding was de vondst van een pasgeboren baby op de luchthaven. Dat melden internationale persbureaus maandag. De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Marise Payne, noemt het incident „verontrustend” en heeft de Qatarese overheid om opheldering gevraagd.

De baby werd op 2 oktober aangetroffen in een van de toiletten op de luchthaven. Vervolgens werden alle volwassen vrouwen, onder wie dertien Australische, uit een stilstaand vliegtuig van Qatar naar Sydney gehaald en gesommeerd mee te werken aan een inwendig onderzoek. Om hoeveel vrouwen het precies gaat, is niet bekend. Hen zou zijn opgedragen hun onderbroek uit te doen, waarna werd geïnspecteerd of ze onlangs bevallen waren.

Volgens de Qatarese autoriteiten waren de betrokken medewerkers „bezorgd over de gezondheid van de moeder” van de baby en wilden ze die zo snel mogelijk vinden, aldus een schriftelijke verklaring in handen van AP. In de brief gaat het verder niet over een gedwongen onderzoek. De identiteit van de baby is maandag nog altijd onduidelijk, meldt de BBC. Het kind is opgevangen.

Het is in Qatar strafbaar om seks te hebben buiten het huwelijk. Hierdoor verbergen veel vrouwen hun zwangerschap of laten ze hun baby’s achter om te voorkomen dat ze worden vervolgd.