Lee maakte van Samsung een wereldspeler

Al acht jaar was Lee Kun-hee in 1995 topman van Samsung Electronics en het bedrijf was wereldwijd de grootste producent van geheugenchips. Maar met het imago van de elektronicatak van het Zuid-Koreaanse conglomeraat liep het niet. Consumenten vonden de producten van Samsung onpraktisch en niet mooi.

En toen bleken de met Kerst aan medewerkers uitgedeelde mobiele telefoons niet te werken. Een ergere vernedering kon de ambitieuze Lee zich niet voorstellen.

De topman bracht zijn eerder aan managers opgelegde credo „verander alles, behalve je vrouw en kinderen” maar meteen in de praktijk. Duizenden mobieltjes en andere apparaten werden buiten in een fabriek nabij Seoul voor het oog van de medewerkers verbrand en met een bulldozer overreden. Het moest anders, beter.

De anekdote karakteriseert de zondag op 78-jarige leeftijd overleden Lee, een van de invloedrijkste industriëlen in de Zuid-Koreaanse geschiedenis. De topman stond bekend als een autoritair leider die veel van zijn mensen vroeg maar ook veel voor elkaar kreeg.

Onder zijn leiding groeide Samsung Elektronics uit van een lokaal bedrijf tot elektronicagigant op wereldschaal. Lukte het bij een eerste poging nog niet om een succesvolle mobiele telefoon te maken, jaren later stootte Samsung het invloedrijke Apple van de troon als grootste producent van smartphones. Ook op de televisiemarkt werd Samsung een grootmacht, onder meer door handig in te spelen op de opkomst van de flatscreens. Het maakte Lee met door zakenblad Forbes op 14,8 miljard euro geschat vermogen tot de rijkste man in Zuid-Korea.

Chaebol

Lee bouwde vanaf zijn aantreden in 1987 het in 1938 door zijn vader opgerichte bedrijf uit tot een chaebol - de naam voor de invloedrijke industriële familieconcerns in Zuid-Korea - met wereldwijde invloed. Op papier was Lee alleen voorzitter van Samsung Electronics, maar in de praktijk bemoeide hij zich met alle activiteiten van het concern, van de rederij en bouwtak tot het onderdeel dat pretparken realiseerde.

Befaamd waren de vaak urenlange toespraken en tirades van Lee tegen managers als hij vond dat de innovatie bij Samsung tot stilstand dreigde te komen. Hij liet ze daarvoor naar zijn landhuis in de statige wijk Hannam komen. Volgens de Financial Times dronken de medewerkers bewust niets voor die bijeenkomsten, omdat toiletpauzes niet werden toegestaan.

De inspanningen hadden succes. Vanaf het begin van deze eeuw wisten de consumenten de Samsung-producten ook steeds beter te vinden en te waarderen. Met de Galaxy-lijn wist het bedrijf een succesvolle aanval te doen op Apples hegemonie op de markt voor smartphones. De omzet van Samsung Electronics verdubbelde sinds 2009 bijna tot 174 miljoen euro in 2019.

De gedisciplineerde aanval op de top oogstte lof bij collega’s. „Het is een organisatie van mensen die klaarstaan om naar de frontlinie te rennen en zichzelf op commando van hun leider op te offeren”, sprak een leidinggevende bij Sony in 2011 zijn bewondering uit in het boek Sony vs Samsung.

Dreigende gevangenisstraf

Lee’s eigen blazoen raakte met de jaren wel flink besmet. Zo nam de topman in 2008 ontslag vanwege een dreigende gevangenisstraf van drie jaar voor belastingontduiking. Na een presidentieel pardon kon hij een jaar later zijn werkzaamheden echter alweer oppakken.

Aan Lee’s leidende positie bij Samsung kwam in 2014 opnieuw een einde na een hartaanval. Officieel was de Zuid-Koreaan ook daarna nog topman maar in de praktijk bestuurde vicevoorzitter en zoon Lee Jae-yong sindsdien het concern. De oude Lee werd na zijn ziekenhuisopname zelden nog in het openbaar gezien.

In een verklaring liet Samsung zondag weten dat het bedrijf met Lee „een ware visionair” verliest die Samsung van een „lokaal bedrijf” tot een „wereldleider” en „industriële grootmacht” had gemaakt. „Zijn nalatenschap zal voortduren.”

Correctie: in een eerdere versie stond dat de omzet van Samsung Electronics sinds 2009 verdubbelde tot bijna 174 miljoen euro in 2019. Dat moet zijn bijna 174 miljard en is aangepast.