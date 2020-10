Venezolaanse oppositieleider López ontvlucht Venezuela, aangekomen in Madrid

De Venezolaanse oppositieleider Leopoldo López is zaterdag zijn geboorteland ontvlucht. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo. Zondag is hij aangekomen in Madrid. López was begin vorig jaar betrokken bij de couppoging tegen het regime van president Nicolás Maduro en zat sinds april 2019 ondergedoken in de woning van de Spaanse ambassadeur in de Venezolaanse hoofdstad Caracas om uit handen van Maduro’s troepen te blijven.

López verliet zaterdag heimelijk het huis van de ambassadeur, waarna hij de grens met Colombia overstak. Hierna werd hij naar de Colombiaanse hoofdstad Bogotá gebracht, vanwaar hij naar Madrid kon vliegen. In de Spaanse stad wonen zijn vrouw, drie kinderen en ouders al langer.

Archiefbeeld van López in Caracas. Foto Martin Meija/AP

De politicus is een uitgesproken tegenstander van de autocratische president Maduro. In 2013 was hij betrokken bij de grootschalige antiregeringsdemonstraties, waarbij uiteindelijk 43 mensen om het leven kwamen. In 2014 werd hij opgepakt en veroordeeld tot dertien jaar celstraf voor „aanzetten tot geweld”. Drie jaar later werd zijn celstraf vanwege gezondheidsredenen omgezet in huisarrest. Tijdens de couppoging vorig jaar, geleid door López’ politieke leerling Juan Guaidó, verscheen López plots weer in het openbaar. Nadat de coup mislukte, vluchtte hij via de Chileense ambassade naar de woning van de Spaanse ambassadeur.

Juan Guaidó, die door tientallen landen wordt gezien als rechtmatige president van Venezuela, grijpt de vlucht van zijn mentor aan om kritiek te leveren op zijn rivaal. Op Twitter schrijft hij: „Maduro, je hebt nergens controle over. Door jouw repressieve systeem te omzeilen hebben we Leopoldo López op internationaal grondgebied gekregen.”

Lees ook dit interview met Juan Guaidó: ‘Het land komt los van Maduro’