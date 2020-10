Voetballers van bierelftallen kunnen een ruim verloren wedstrijd snel vergeten. Al op het veld valt de eerste grap en in de kleedkamer helpt voetbalhumor een handje: tijdens het douchen even plassen in de shampoofles van een ander en de wereld ziet er weer heel vrolijk uit.

Het was maar een potje voetbal, toch?

Voor profs ligt het anders. Het is hun werk. Dit is waar ze voor zeggen te leven, dag en nacht. Hier ontlenen ze status en salaris aan. Hoe zit het met de betaalde spelers van VVV die met 13-0 verloren van Ajax in hun eigen stadion De Koel? Zullen ze ooit nog zonder schaamrood op hun veld te zien zijn?

„Iedereen heeft het over deze wedstrijd”, vertelde coach Peter Bosz vanuit Duitsland. „Dit is slecht voor het Nederlandse voetbal.” Werkelijk? Ik denk dat het vertrek van Ronald Koeman bij Oranje veel grotere consequenties heeft. De absurde uitslag was juist prima voor het Nederlandse voetbal; het plezier op de gezichten van de Ajax-spelers na ieder doelpunt vertelde iets over het simpele geluk van het maken van een doelpunt, een gevoel dat iedere voetballer over de hele wereld kent.

Tien doelpunten is een magische grens bij een voetbalwedstrijd. Vroeger werden in stadions houten bordjes voor de gaten van het scorebord geschoven. Lang niet altijd was er plaats voor dubbele cijfers. Tien is een mokerslag in het gezicht van de verliezer. Dat getal durf je thuis niet uit te spreken na zo’n nederlaag. Je mompelt hooguit ‘verloren’.

Dertien krijg je niet uit je strot.

Na een paar doelpunten wil het Ajax-publiek in de Arena de tegenstander nog wel eens de stuipen op het lijf jagen met een gescandeerd ‘tien, tien, tien’. Nu dertien gehaald is, komt veertien in beeld. ‘Veertien, veertien!’ In Amsterdam zou alles aan dat getal kloppen, alleen krijg je het niet lekker ritmisch in de maat geschreeuwd.

Hoe moet het verder in Venlo? De wedstrijd gaat de boeken in als de grootste nederlaag in de Nederlandse competitie. VVV heeft doorgaans niet veel om mee te pronken – ja, die spelerstrap naar beneden om op het veld te komen – maar deze uitslag zal de club nog lang nagedragen worden.

Ik ken Venlo aardig, de mensen daar kunnen tegen een stootje. Het is dat carnaval door corona in het water valt, anders waren families al begonnen met het optuigen van hun praalwagens en het naaien van kostuums. Zoon wurmt zich in een grote één, dochter in een drie en zo hand in de hand over straat.

Ajax mag zich op de borst kloppen na deze historische uitslag. Venlo moet het ongeluksgetal met veel melancholie in het hart sluiten. Zodra het slot van de deur gaat, val ik binnen in mijn geliefde café Take Five. Tot diep in de nacht zal ik meezingen met de smartlap die zanger-eigenaar Bert van den Bergh al aan het schrijven is. Hij stuurt me net de titel, in dialect: Verloare Verdreet Verdrónke.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.