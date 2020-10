‘Sunny Home’, het huis van Maarten en Eva Biesheuvel te koop gezet

„Ik zal u mijn kamer beschrijven precies zoals hij is, opdat mensen over duizend jaar weten hoe een kamer anno 1983 in Leiden, Nederland, eruitzag. Ik geloof dat iedereen graag wil weten hoe mijn kamer eruitziet”, schreef de deze zomer overleden Maarten Biesheuvel in Reis door mijn kamer. Voor wie dat inderdaad wil, kan dat nu doen: het houten Leidse huis waar Maarten Biesheuvel en zijn vrouw Eva in woonden, staat te koop voor 450.000 euro.

De kamer is, anders dan in het schitterende verhaal over de kamer die aan de noordkant van ‘Sunny Home’ lag, nu leeg. De houten wanden, waarbij op „gloeiende” dagen soms lauwe, kleverige hars naar beneden druppelde waren bedekt met foto’s, de wand die niet schuin was, had een boekenkast.

Het huis van de Biesheuvels ligt aan de Kernstraat 9. Het groene, houten huis is het enige volledig houten huis dat Leiden rijk is en werd in 1924 gebouwd. Tot en met 4 november is het te bezichtigen, waarna het door middel van inschrijving wordt verkocht. Tot vrijdag 6 november kan er geboden worden.

Het huis zal flink gerenoveerd moeten worden, is niet geïsoleerd en door de bruine beits op de muren oogt het donker, terwijl het eigenlijk een zonnig huis is, aldus de makelaar op de Funda-site. Het is te hopen dat de kopers de plank met de mededeling ‘Wees welkom, beste vrind, bij Biesheuvel, vrouw en kind’ in tact zullen laten en niet door de verbouwing zal sneuvelen.

Wie het huis ook koopt, het is in ieder geval een huis waar je gelukkig kunt worden, getuige de omschrijving van Biesheuvel zelf: „Omdat mijn kamer op het noorden ligt en er voor het huis hoge bomen staan is het overdag gewoon schemerachtig. Het is een kamer waar ik me heel wel in voel, ik heb van mijn leven vijf kamers gehad en dit is de kamer waarin ik me het gelukkigste voel.”