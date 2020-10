Samsung-topman Lee Kun-hee (78) overleden

De topman van het Zuid-Koreaanse techconglomeraat Samsung Lee Kun-hee is zondag op 78-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Seoul. Dat melden internationale persbureaus. Onder leiding van Lee groeide Samsung uit van een bedrijf dat voornamelijk op de Zuid-Koreaanse markt actief was naar wereldwijd een van de grootste fabrikanten van televisies, smartphones en halfgeleiders.

Lee lag al zes jaar in een ziekenhuis na de gevolgen van een hartaanval. Hij was de zoon van de oprichter van Samsung en werd in in 1986 directeur van het consumentenelektronicabedrijf. Na een veroordeling voor belastingontduiking en omkoping legde hij in 2008 zijn functie neer, om twee jaar later toch weer directeur te worden toen zijn straf was kwijtgescholden onder een presidentieel pardon. Zijn zoon Lee Jae-yong werd in 2014 de facto leider, het jaar dat Lee getroffen werd door een hartaanval.

Lee, die bekend stond om zijn autoritaire manier van leidinggeven, was een van de rijkste personen van Zuid-Korea. Zakenblad Forbes schat zijn vermogen op bijna 18 miljard euro. Samsung Electronics draaide vorig jaar een omzet van 167 miljard euro en er werken ruim 287.000 mensen, wat het een van de grootste bedrijven wereldwijd maakt.