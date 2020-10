Roep om onpartijdig onderzoek naar hersenschade in de sport

De veiligheid van sporters heeft nooit voorop gestaan bij internationale sportbonden, zegt Judith Gates. Haar man Bill speelde in de jaren zestig en zeventig meer dan driehonderd wedstrijden voor de Engelse profvoetbalclub Middlesbrough. Ze vermoedt dat het vele koppen tijdens de carrière van haar man zijn hersenen heeft aangetast. Bill Gates heeft ernstige dementie.

„Hij is een schim van zichzelf”, vertelt Judith Gates. „Als tijdens zijn voetbalcarrière duidelijk was geweest dat sport misschien gevaarlijk kon zijn, dan hadden we kunnen afwegen of Bill wel wilde blijven spelen. Daarom is het belangrijk dat onderzoek naar hersenschade niet wordt vertraagd en beïnvloed door sportbonden. Dit gaat om mensenlevens.”

Judith Gates wil antwoorden. Ze is van plan om wetenschappers samen te brengen die onafhankelijk onderzoek moeten doen naar hersenschade in de sport. Gates komt met het initiatief nadat NRC afgelopen weekend onthulde dat internationale sportbonden zoals de FIFA en de Amerikaanse National Football League (NFL) en Hockey League (NHL) invloed uitoefenen op wetenschappelijk onderzoek naar hersenschade in de sport. Een invloedrijke groep wetenschappers blijkt bewijzen te negeren dat hersenschade door sport veroorzaakt kan worden. De groep is bijeengebracht door internationale sportbonden; de meeste wetenschappers doen bovendien betaald werk voor hen. Diverse hersenwetenschappers van buiten de groep vertelden NRC dat sportbonden hun het werk moeilijk maken zodra zij onderzoek willen doen naar de mogelijk schadelijke gevolgen van sport.

Het artikel leidde tot de roep om meer onafhankelijk onderzoek. GroenLinks en de SP pleiten in Kamervragen voor onpartijdig onderzoek en willen van de minister weten of conclusies over hersenschade in de sport zijn getrokken op basis van onvolledige informatie. Het initiatief van Judith Gates werd in het weekend, zo berichtte The Guardian, omarmd door de families van twee spelers die namens Engeland in 1966 het WK wonnen: Jack Charlton en Nobby Stiles. Beiden kregen ernstige dementie. „Ik sta achter dit initiatief […] zodat spelers in de toekomst niet hoeven te lijden onder de problemen die Jack en Bill hebben ondergaan”, zei Jack Charltons weduwe Pat in The Guardian.

Erik Matser, neuropsycholoog uit Helmond, zegt eveneens dat hij een onafhankelijk instituut voor sportneurologie wil oprichten. Dat zou onder meer de onderzoeken naar hersenschade in de sport uit het heden en verleden opnieuw moeten evalueren. De neuropsycholoog was een van de wetenschappers die in NRC vertelde dat hij is tegengewerkt, in zijn geval door de FIFA. Nu zegt hij deel te willen worden van de oplossing: hij wil met de wereldvoetbalbond in gesprek. De FIFA had zelf in een reactie ook al gezegd dat ze een nieuwe onderzoeksgroep naar hersenschade in het voetbal wil beginnen.

Edwin Goedhart, bondsarts van het Nederlands voetbalelftal, zegt deze maandag in een interview met NRC eveneens dat „onderzoek onafhankelijk moet gebeuren”. Tegelijkertijd blijkt uit zijn verhaal hoezeer er extra onderzoek nodig is: er is nog onvoldoende kennis over de schadelijkheid van sport. Dat geldt zeker voor koppen in het voetbal. Goedhart denkt dat koppen schadelijk kan zijn als het te vaak gebeurt, maar kan onmogelijk bepalen waar de grens ligt. „Het maakt ook uit hoe hard een bal tegen het hoofd komt en hoe je hem precies raakt”, zegt hij. Vanwege het ontbreken van doorslaggevend bewijs is het volgens Goedhart geen goed idee om de spelregels te veranderen.

Meer onderzoek zal moeten komen van onderzoeksgroepen buiten de sportbonden om. Zo zet Amsterdam UMC een onderzoek naar hersenschade in de sport op.

Afgelopen weekend vertelde Mary Huijg, de weduwe van oud-voetballer Piet Huijg van HFC Haarlem, dat zij nog altijd wil weten of het vele koppen eraan heeft bijgedragen dat haar man dementie kreeg. En zij is niet de enige. In een Leids verpleeghuis woont Wout Holverda (62), oud-spits van Sparta Rotterdam (136 duels, 56 goals). Het gaat niet goed met hem – dementie heeft hem overmeesterd. Zijn zoon Robin Holverda: „Mijn vader heeft enorm veel gekopt in zijn carrière. Ik vind dat we moeten uitzoeken wat er aan de hand is. Is er soms te weinig geld voor onderzoek? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat die ziekte alles van mijn vader heeft afgenomen.”

