Roep in meerdere Midden-Oosterse landen om boycot Franse producten

In meerdere landen in het Midden-Oosten roepen mensen, vooral moslims, op tot een boycot van Franse producten. Ook vragen zij medestanders te demonstreren tegen de Franse staat. De oproepen zijn een reactie op de veelvuldige publicatie van cartoons van profeet Mohammed de afgelopen weken en de boodschap van de Franse president Emmanuel Macron dat radicale moslims in Frankrijk zullen worden aangepakt. Die twee zaken zijn weer een reactie op de moord op de Franse leraar Samuel Paty, die onthoofd werd omdat hij een cartoon van de profeet aan zijn klas had laten zien.

Er wordt vooral opgeroepen om producten uit de levensmiddelenindustrie te boycotten. Op sociale media circuleren lijsten met Franse merken die men niet meer zou moeten kopen. De Franse regering noemt deze oproepen in een reactie „totaal nutteloos” en eist dat men per direct stopt ze te delen. In een verklaring schrijft zij dat de mensen die de oproepen doen „de standpunten verdraaien die Frankrijk verdedigt op het gebied van vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en de afwijzing van haat”.

Ook zouden de uitspraken van Macron worden verdraaid voor politieke doeleinden. Zo wordt op sociale media gesteld dat de Franse president tegen alle moslims is, terwijl hij zich alleen heeft uitgesproken tegen radicale islamisten in zijn land. „Moslims in Frankrijk zijn een integraal onderdeel van de Franse maatschappij, geschiedenis en republiek”, schrijft de regering in een verklaring. Zij zegt bereid te zijn met ieder land in gesprek te gaan om haar standpunten uit te leggen en vraagt landen afstand te nemen van de oproepen tot boycot.