Pieter van Os wint Libris Geschiedenis Prijs met ‘Liever dier dan mens’

Journalist Pieter van Os heeft met zijn eind vorig jaar verschenen boek Liever dier dan mens de Libris Geschiedenis Prijs gewonnen. Dat maakte de jury zondag bekend tijdens radioprogramma OVT. Van Os ontvangt 20.000 euro.

De Libris Geschiedenis Prijs is bedoeld voor historische boeken die een breed publiek aanspreken. Liever dier dan mens gaat over de overlevingstocht van Mala Rivka Kizel, een joods meisje uit Warschau dat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog verschillende identiteiten aanmat om te ontsnappen aan de Holocaust. Na rondzwervingen door Europa belandde ze in Amstelveen, waar ze op 94-jarige leeftijd nog altijd woont.

„Van Os reisde voor zijn boek door Oost-Europa, en laat zien dat de historicus die zoekt ook veel kan vinden. Aan de hand van het overlevingsverhaal van één vrouw schreef hij een indringend en onthutsend, maar ook genuanceerd boek over het vreselijke lot van de Joden, en tegelijkertijd over actuele obsessies met volksaard en identiteit”, schrijft de jury over het boek. Eerder won Van Os, die van 2008 tot 2015 werkzaam was bij NRC, met Liever dier dan mens ook al de Brusseprijs voor beste Nederlandstalige journalistieke boek. Zijn journalistieke werk verschijnt nu met name in NRC en in De Groene Amsterdammer.

De recensie van ‘Liever dier dan mens’ in NRC: Ontsnapt aan het gruwelijke noodlot door haar charme en blonde haar