NRC lanceert NRC Audio

Beste lezers en luisteraars,

50 jaar geleden verscheen NRC Handelsblad voor het eerst, 25 jaar geleden begonnen we onze website nrc.nl en vandaag zet NRC weer een grote stap. We lanceren NRC Audio. Een prachtige nieuwe app, speciaal gemaakt voor audiojournalistiek van onszelf en van anderen.

NRC Audio is een handige en overzichtelijke gids die u helpt om de beste, mooiste, spannendste en meest bijzondere journalistieke podcasts uit binnen- en buitenland te vinden.

Misschien bent u al bekend met onze dagelijkse podcast NRC Vandaag. Of luistert u wekelijks naar onze politieke podcast Haagse Zaken of naar Onbehaarde Apen, de podcast van onze wetenschapsredactie. Daar zijn we vanzelfsprekend blij mee. We zijn trots op onze huidige podcasts en op 1,5 miljoen maandelijkse downloads.

De afgelopen maanden is er door de redactie keihard gewerkt aan nieuwe NRC-podcasts, onder meer over misdaad, over technologie en over de Amerikaanse verkiezingen. Ook investeren we in andere luisterverhalen, zoals ingesproken columns van onder anderen Marcel van Roosmalen en Frits Abrahams.

En er is meer. NRC Audio biedt niet alleen NRC. Want niet alleen NRC maakt podcasts waarin kwaliteit voorop staat. Er worden ook prachtige podcasts gemaakt door anderen. Dat kunnen individuele makers zijn, experimentele collectieven of gevestigde media. Waar vind je die kwaliteitsselectie in één app bij elkaar? NRC is daarin uw gids.

De NRC Audio app helpt ons om journalistieke audio toekomstbestendig te maken. Wij geloven dat dit voor alle makers van podcasts een belangrijke opgave is. Op dit moment zijn het de platforms van grote techbedrijven die de markt in handen hebben. Dat is een kwetsbare positie die schadelijk kan zijn voor de journalistiek. Met de NRC Audio App bieden wij een alternatief platform.

Voor wie is de NRC Audio app? Voor iedereen die graag naar podcasts luistert. Registreren is gratis, net als toegang tot onze selectie van een breed aanbod aan audio. Het enige dat u hoeft te doen is de app NRC Audio downloaden in uw app store. Alle informatie daarvoor vindt u hier.

Tot 1 januari 2021 is ook alle NRC-audiojournalistiek in de app voor iedere appgebruiker te beluisteren; daarna worden bepaalde NRC-podcasts alleen beschikbaar voor abonnees, zonder extra kosten.

We investeren in onze journalistiek om uw vertrouwen waard te zijn. Als NRC-abonnee maakt u dat mogelijk. Daar bedanken we u voor met deze nieuwe, extra dimensie aan uw abonnement.

Met vriendelijke groet,

René Moerland

Hoofdredacteur NRC

Alles over NRC Audio leest u hier.

Of download de app meteen:

Google Play

App Store