Niemand kwetsen is geen optie in een open samenleving

Breng je rust in een samenleving door ervoor te zorgen dat niemand wordt gekwetst of beledigingen worden getolereerd? Hoewel de gruwelijke moord op docent Samuel Paty in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine unaniem is veroordeeld, is het antwoord op die vraag niet overal hetzelfde. In Frankrijk niet, maar ook in andere democratieën niet.

Jean-Marie Guéhenno is oud-diplomaat voor Frankrijk en schrijver. Tot 2016 was hij voorzitter van het Centre for Humanitarian Dialogue, dat het gesprek aangaat met terroristische groeperingen.

In de Verenigde Staten veroordelen veel commentatoren, impliciet of expliciet, het veronderstelde gebrek aan ‘culturele gevoeligheid’ van niet-islamitische Fransen jegens de moslimgemeenschap, die zou blijken uit de verspreiding van spotprenten uit het tijdschrift Charlie Hebdo. Zij zien in de moord op Samuel Paty een aanwijzing dat Frankrijk steeds verdeelder raakt.

Die analyse gaat voorbij aan de verscheidenheid aan reacties binnen de moslimgemeenschap in Frankrijk, maar lijkt op die van veel Amerikaanse universiteiten waar docenten worden aangemoedigd om elk gesprek en elke tekst te mijden die ongemakkelijk zou kunnen zijn voor een deel van hun studenten.

De ‘gemeenschap’ als vesting

Voor mij, als inwoner van de Verenigde Staten, lijdt het geen twijfel: die Amerikaanse opstelling brengt ons in een impasse waarin de gemeenschappelijke ruimte voor debat en rede steeds kleiner wordt.

Volgens deze redenering zou het mannen verboden moeten zijn om te praten over de situatie van vrouwen en blanken over het lot van zwarte mensen. De ‘gemeenschap’ wordt een vesting waar je niet uit mag in naam van een experiment waaraan alle leden deelnemen en dat niet uit te leggen valt aan mensen die geen deel uitmaken van die gemeenschap.

Zo verandert de samenleving in een reeks rancuneuze forten waarbij de overheid niets anders kan doen dan de relaties daartussen te reguleren met toenemende wet- en regelgeving. Die ontwikkeling roept gewelddadige reacties op, waarvan het succes van Donald Trump in 2016 en de rehabilitatie van politieke incorrectheid de symptomen zijn. Als je de rust probeert te herstellen in een samenleving door haar in segmenten te verdelen, vererger je wraakgevoelens en agressie.

Lees ook: Alleen lief zijn voor elkaar helpt niet in deze cartooncrisis

De Franse methode daarentegen, die godslastering accepteert en gebrek aan respect aanmoedigt, is niet makkelijk toepasbaar in een samenleving die heel wat diverser is dan in de tijd van Jules Ferry [1832-1893, politicus die bekend is wegens zijn antiklerikale onderwijspolitiek – red]. Die aanpak legt een zware verantwoordelijkheid op de schouders van docenten. Aan hen de taak, zoals aan Samuel Paty, om de toekomstige burgers van Frankrijk te laten nadenken over het lastige evenwicht tussen de noodzaak van debat, die tolerantie vraagt, en dat wat nodig is om samen te leven, wat respect vereist.

#jesuisprof

In een open samenleving zou dat evenwicht niet moeten worden gereguleerd door de wet, die de vrijheid van meningsuiting moet beschermen, maar door een veelheid aan individuele besluiten. En door beschaving, waardoor een ieder zijn gedrag matigt, tolereert wat hij of zij excessief of kwetsend vindt, andere overtuigingen accepteert, opkomt voor zijn eigen meningen, maar altijd met oog voor het moment en de manier waarop je dat doet – díe beschaving vormt de impliciete kern van een samenleving.

Lees ook de reacties uit het Franse onderwijs: ‘Veel leraren zijn huiverig om het debat aan te gaan’

Door zijn leerlingen spotprenten uit Charlie Hebdo te laten zien, ging Samuel Paty op een intelligente en moedige manier het noodzakelijke debat aan dat een open samenleving nooit mag afsluiten. We zouden allemaal de hashtag #jesuisprof moeten gebruiken.