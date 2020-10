Met horten en stoten gaan de competities nog altijd door

De zucht die Manfred Laros vorige week zaterdag slaakte, moet in heel Rotterdam hoorbaar zijn geweest, zo opgelucht reageerde de algemeen directeur van Sparta op de uitslagen van de coronatesten. De plotse mini-uitbraak eerder die week was hard aangekomen, maar bleef binnen de club beperkt tot vier positieve testen. De rest van de spelersgroep bleek negatief; de stadsderby tegen Feyenoord kon gespeeld worden.

Hoe anders was dat gevoel in Brabant. Bij TOP Oss pakten de coronatesten een stuk wreder uit. Tegen FC Den Bosch ontbraken afgelopen dinsdag drie spelers die, naar later bleek, ten onrechte positief waren getest. Het bericht over die fout-positieve uitslagen kreeg clubarts Jan van Asseldonk pas tijdens de wedstrijd te horen. Vrijdagmiddag bleken vijf spelers bij de volgende test wél positief en was competitiemanager Jan Bluyssen van de KNVB gedwongen de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht in een laat stadium af te blazen.

In Breda kwamen vrijdag bij NAC, dat al eerder hard was getroffen door corona, op de valreep de testuitslagen binnen en kon de uitwedstrijd tegen Almere City na uren van onzekerheid toch doorgaan. Een reportage van het NOS Sportjournaal diezelfde dag maakte duidelijk dat VVV-Venlo pas zaterdag, een dag later dan verwacht, de uitslagen van de coronatesten zou binnenkrijgen en dus in een laat stadium – met één positieve uitslag – groen licht kreeg voor het duel met Ajax. Zondag ontbraken bij PSV voor de wedstrijd tegen Vitesse zes positief geteste spelers, onder wie vier basiskrachten. Eerder was sc Heerenveen al geconfronteerd met drie fout-positieve uitslagen, die overigens op tijd gerectificeerd konden worden.

Het betaald voetbal in Nederland wordt in coronatijd gaande gehouden, al gaat dat met horten en stoten. Bij 31 van de 34 clubs waren in totaal een honderdtal positieve tests sinds de competitiestart, overigens verdeeld over spelers, staf- en personeelsleden. Dat veruit de meeste wedstrijden toch gespeeld werden, is voornamelijk te danken aan een strikte naleving van protocollen. Zo kon AZ ondanks dertien positieve testen ‘gewoon’ in competitie blijven.

Oneffenheden bij testen

Oneffenheden bij het testen wil KNVB-arts Edwin Goedhart het liefst vermijden, maar ongerust maakt hij zich niet. Fouten zijn niet te voorkomen, zegt hij. Het gebruik van de Covid-19-PCR-test – die van het wattenstaafje in neus en keel – is uitermate gevoelig en kan vooral bij personen met een coronaverleden vanwege het restmateriaal tot een fout-positieve uitslag leiden. „We willen voorkomen dat bij spelers het idee postvat dat de test niet betrouwbaar is. Daarom hebben we met het laboratorium de afspraak gemaakt, dat op elke positieve uitslag een hertest volgt, een extra check dus”, zegt Goedhart, die namens de voetbalbond als coronagedelegeerde optreedt.

De vertragingen van testuitslagen, waardoor clubs lang in onzekerheid blijven, zijn niet conform de afspraken van de KNVB met Eurofins, het farmaciebedrijf waarmee een deal is gesloten. Maar ze zijn goed verklaarbaar. De monsters gaan mee in de routine van testen voor verpleeghuizen en ziekenhuizen. En medische noodzaak heeft altijd voorrang. Zo kan het gebeuren dat de voetballers niet in alle gevallen – 24 uur voor de wedstrijd, zoals afgesproken – maar pas op de dag zelf bericht krijgen.

Het in media geschetste beeld dat vertragingen en fout-positieve uitslagen tot onrust onder de clubs leiden, vindt competitiemanager Bluyssen te zwaar aangezet. Hij spreekt bezorgdheid niet tegen, maar wijst erop dat Eurofins een businessmodel hanteert dat drie maanden geleden nog niet bestond, maar nu al goed is geweest voor zo’n 30.000 testen. Met andere woorden: vertragingen zijn niet uit te sluiten, zeker niet als, zoals vorig weekeinde, ook nog een testmachine stuk gaat. Afgelopen week is nog eens uitgebreid met het farmaciebedrijf gesproken om het proces te verbeteren. En daar wordt volgens Bluyssen hard aan gewerkt.

Overigens zijn de clubs niet verplicht tot een afname van coronatesten bij Eurofins. Na een uitgeschreven tender onder drie firma’s heeft de KNVB een deal gesloten voor minder dan de helft van de gebruikelijke 100 euro per test – naar het schijnt 37,50 euro. Alleen al om financiële redenen maken de clubs gebruik van Eurofins. Maar dan nog zullen de extra kosten per club dit seizoen oplopen van 50.000 tot 100.000 euro. Bij Sparta, vertelt directeur Laros, zijn de testuitgaven begroot op zo’n 80.000 euro.

Blijft de vraag waarom TOP Oss bij vijf positieve testen niet mag spelen en AZ bij meer dan het dubbele wel. Dat heeft te maken met de bron van de besmetting en het naleven van protocollen. De KNVB wil boven alles interne besmettingen voorkomen. Bluyssen: „In Jip-en-Janneke-taal: als je weet waar de besmetting vandaan komt – niet van spelers, stafleden en personeel – dan wordt er gevoetbald. Bij TOP Oss was de bron onduidelijk en dan mag je geen risico nemen.”

Richtlijnen aangescherpt

Wat niet wegneemt dat de KNVB de richtlijnen drie weken terug heeft aangescherpt. Vier afgelaste wedstrijden in korte tijd dwongen de bond volgens Bluyssen tot een interventie. De voortgang van de competitie wil de bond zo veel mogelijk waarborgen. „Uitstel vanwege veel mensen die in quarantaine moeten, leggen we voortaan voor aan de tuchtcommissie. Positieve gevallen loop je op, maar quarantaine kun je beïnvloeden. Dat is vooral een kwestie van protocollen naleven. Bij Sparta en AZ was vorige week onderling voldoende afstand gehouden, waardoor de positief getesten naar huis konden zonder besmettingen te hebben veroorzaakt. We hanteren nu twee uitgangspunten voor uitstel van een wedstrijd: een medische uitbraak of de beschikbaarheid van minder dan twaalf spelers plus een keeper”, zegt Bluyssen.

Volgens bondsarts Goedhart wordt ter bestrijding vooral risicomijdend gedrag verlangd. Want besmettingen houd je niet tegen; die kunnen ook via het keukenraam binnenkomen, redeneert hij. Goedhart: „Het probleem zit ’m vooral in de kleedkamer, met douches als grootste risicogebieden. Het gedrag continu goed houden, dáár gaat het om. Dat is een kwestie van discipline. Het te enthousiast vieren van een doelpunt juich ik daarom niet toe. Ik snap de emotie en je besmet elkaar, niet de tegenstander, maar het is niet goed voor de beeldvorming. Nu de besmettingsgraad weer oploopt zou ik ervoor willen pleiten elkaar na een doelpunt niet meer te omhelzen. Iets meer discipline is dan wel zo prettig.”

Los van het medische aspect heeft de corona-uitbraak voor het betaald voetbal ernstige financiële gevolgen. Volgens directeur Jan de Jong van de Eredivisie CV is het huidige model op termijn volstrekt onhoudbaar. Hij voorspelt dan onoverkomelijke problemen bij acht tot tien clubs. De Jong schat dat elke speelronde zonder publiek tot een totale inkomstenderving van tussen de 5 en 7 miljoen euro leidt.

„Wedstrijdbaten garanderen 40 tot 60 procent van de inkomsten, de televisierechten maar 10 procent”, zegt De Jong. „Fans met seizoenkaarten en sponsors zijn tot nu toe loyaal geweest. Maar is dat volgend seizoen nog zo? Daar maak ik me grote zorgen over. We moeten nu nadenken over alternatieve inkomstenbronnen en zoeken naar meer commerciële en media-inkomsten in andersoortige modellen. Met elkaar een buffer opbouwen. Dat is de les die we uit deze pandemie moeten trekken.”