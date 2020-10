Kernwapenverbod VN in werking na vijftigste ratificatie

Het verdrag van de Verenigde Naties om kernwapens te verbieden is door vijftig landen geratificeerd en treedt daarom over negentig dagen in werking. Dat heeft de VN zaterdag verklaard, meldt AP.

Honduras ratificeerde als vijftigste land het anti-kernwapenverdrag, dat onder meer het gebruik, de ontwikkeling en de opslag van kernwapens verbiedt. Grote kernmachten, waaronder de Verenigde Staten, Rusland en China, zijn er echter tegen. Ook Nederland doet niet mee.

Secretaris-Generaal António Guterres van de VN prees de vijftig landen die het verdrag hebben geratificeerd en het „belangrijke werk” van maatschappelijke organisaties bij de onderhandelingen en de druk om het te ratificeren, zei VN-woordvoerder Stephane Dujarric. Volgens Guterres is de inwerkingtreding van het verdrag op 22 januari „een betekenisvolle stap op weg naar de volledige eliminatie van kernwapens, het hoogste ontwapeningsdoel van de Verenigde Naties.”

Ook Beatrice Fihn, directeur van de Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens (ICAN), de drijvende kracht achter het verdrag die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede won, juichte de stap toe. „Dit moment heeft 75 jaar op zich laten wachten, na de verschrikkelijke aanvallen op Hiroshima en Nagasaki, en de oprichting van de VN, die nucleaire ontwapening tot een hoeksteen heeft gemaakt”, aldus Fihn.

Het verdrag verplicht de deelnemende landen „nooit onder welke omstandigheden dan ook kernwapens of andere nucleaire explosieven te ontwikkelen, testen, produceren, vervaardigen, op andere manieren aan te schaffen, bezitten of op te slaan.” Het verbiedt ook de overdracht en het gebruik van kernwapens, en dreigementen om ze te gebruiken.

Nederland stemde tegen

Het verdrag werd op 7 juli 2017 aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN, die 193 leden heeft. 122 lidstaten stemden voor. Nederland was als enige NAVO-lidstaat aanwezig en stemde als enige tegen, omdat het verdrag in zou gaan tegen verplichtingen aan de NAVO met betrekking tot de opslag van kernwapens. Iran was onder de landen die voor stemden. Singapore onthield zich van stemming.

De vijf oorspronkelijke kernmachten (de VS, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk en China) en de vier andere landen die zeker of vermoedelijk in het bezit zijn van kernwapens (India, Pakistan, Noord-Korea en Israël) hebben de onderhandelingen en de stemming over het verdrag geboycot, samen met veel van hun bondgenoten.

De Verenigde Staten hebben een brief geschreven aan de landen die het verdrag hebben ondertekend, waarin de regering-Trump van mening zegt te zijn dat ze een „strategische fout” hebben gemaakt. Volgens de VS zijn de vijf oorspronkelijke kernmachten verenigd in hun oppositie tegen het verdrag. Dat ondermijnt volgens hen het Non-proliferatieverdrag uit 1968, waarin het bezit en de verspreiding van kernwapens aan banden worden gelegd.