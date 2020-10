In de tweede golf gaan we weer wat vaker even een blokje om

Premier Mark Rutte (VVD) was vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie licht optimistisch over het aantal reisbewegingen in Nederland: „We zien gelukkig dat mensen voorzichtiger zijn geworden door de gedeeltelijke lockdown, het aantal verplaatsingen is weer beperkter.” Minder reisbewegingen moeten leiden tot minder contacten tussen mensen en daardoor minder overdracht van het coronavirus. Is er de laatste weken inderdaad sprake van minder mobiliteit, zoals Rutte stelt?

Vooral minder reizen per OV

Ja, blijkt uit gegevens van het Nederlandse Verplaatsingspanel (NVP), waarin de reisbewegingen van zo’n 8.000 mensen worden gevolgd. Dat panel houdt via een smartphone-app bij wat voor bestemming deelnemers hebben, hoe lang en hoe ver ze reisden en wat voor vervoermiddel ze gebruikten. Daaruit blijkt dat we weer minder naar kantoor, winkel of de sportclub gaan.

Sinds de zomer zag Sander van der Drift, expert mobiliteitsdata bij DAT.Mobility – naast onderzoeksbureaus Kantar en Mobidot een van de initiatiefnemers van het verplaatsingspanel – „een opwaartse trend”: meer mensen gingen een dagje weg en het forenzen nam toe toen de kantoren weer voorzichtig hun werknemers toelieten. Na de relatief rustige zomermaanden begon het aantal verplaatsingen te stijgen toen de vakantie voorbij was en de scholen weer begonnen.

Op 28 september scherpte het kabinet de coronamaatregelen weer aan en bracht de thuiswerknorm – werk thuis, tenzij het niet anders kan – weer onder de aandacht. Kantoren en andere werklocaties konden bij een besmetting ook gesloten worden, luidde de waarschuwing. Te massaal kantoorbezoek leidt tot relatief veel virusoverdacht: meer dan 12 procent van de besmettingen waarvan de GGD de bron weet te achterhalen is te relateren aan een werksituatie. Daarmee is het kantoor, na de thuissituatie, de grootste bron van besmetting.

Ochtendspits

De oproep lijkt direct effect te hebben op het forenzen. Een week voor Ruttes waarschuwing lag het aantal verplaatsingen naar kantoor op circa zeventig procent van het niveau van de eerste week van maart (vlak voor de vorige lockdown). Dat daalde in de tussenliggende weken tot vorige week naar bijna 57 procent. Ook de pieken in het autogebruik in de doordeweekse spits zijn minder uitgesproken. Van der Drift: „De sterkste afname is in de ochtendspits te zien.”

Het thuiswerkadvies werkt ook door in het openbaar vervoer. In de week voor de aanscherping lag de afgelegde afstand in het ov op circa de helft van de eerste week van maart. Nu ligt het ruim 10 procentpunt lager, op 38 procent van het maartniveau. Dat komt, zegt Van der Drift, doordat het aandeel forenzen in trein en bus relatief hoog is.

Toch is de daling onvergelijkbaar met de enorme dip in bewegingen die na de ‘intelligente lockdown’ van dit voorjaar zichtbaar was. Een gemiddeld panellid gebruikte in die weken op iedere werkdag zo’n 17 à 18 minuten de auto. Afgelopen week lag dat gemiddeld iets onder de 30 minuten. In de week voor de intelligente lockdown lag het op ongeveer 38 minuten. Op het dieptepunt van de eerste lockdown halveerde de afgelegde afstand per auto ten opzichte van de eerste week van maart. Dat ligt nu op zo’n 80 procent. Het precieze effect van de gedeeltelijke lockdown is nog moeilijk vast te stellen. De belangrijkste onzekere factor is de herfstvakantie, die – afhankelijk van de regio – afgelopen week of de week daarvoor was. Van der Drift: „De afname is iets versneld na de gedeeltelijke lockdown. Maar het is moeilijk te zeggen welk effect de herfstvakantie precies heeft. Het kan dat mensen die nu thuis werken dan meer verplaatsingen maken, naar bijvoorbeeld een natuurgebied of dierentuin. Maar het kan ook dat mensen die juist nog op kantoor zaten in zo’n vakantieweek meer thuis zijn.”

Een logisch gevolg

Het is hoe dan ook logisch dat het effect van de huidige maatregelen op de mobiliteit minder groot is dan in het voorjaar. Tijdens de ‘gedeeltelijke lockdown’ mag en kan meer dan bij de ‘intelligente lockdown’. Zo zijn de scholen niet gesloten, kunnen bezoekers nog terecht in verpleeghuizen, mogen contactberoepen als kappers doorwerken en kunnen mensen nog naar de sportschool. Dat geeft allemaal extra reisbewegingen.

Een groot verschil is zichtbaar in het zorgbezoek. Ziekenhuizen zetten nu alles op alles om het coronavirus niet weer ten koste te laten gaan van de andere zorg: operaties gaan zoveel mogelijk door. In de intelligente lockdown lag het aantal verplaatsingen naar zorginstellingen op zo’n 35 procent van de pre-lockdownweek. Van zo’n afname is nu geen sprake. Verplaatsingen naar zorginstellingen zijn bijna op het normale niveau, van vóór de eerdere lockdown. De angst die veel mensen tijdens de eerste golf hadden om in het ziekenhuis besmet te raken lijkt duidelijk verdwenen. De laatste dagen lijkt het aantal bezoeken aan zorginstellingen wel weer licht te dalen, mogelijk omdat operaties zijn afgezegd.

Het kabinet probeert ook winkelen te ontmoedigen. De boodschap: ga vooral alleen, als je al gaat. Het kabinet schrapte ook de koopavonden. Vooral in de laatste paar weekenden is sprake van „een redelijke daling”, zegt Van der Drift. Na de waarschuwing daalde het winkelbezoek in de weekenden – data van afgelopen weekend ontbreken nog – met zo’n 13 procent. Het bezoek aan supermarkten bleef vrij constant.

Wat wel opvalt is dat het winkelbezoek nog vele malen hoger ligt dan tijdens de ‘intelligente lockdown’ in het voorjaar. Winkels konden toen openblijven, maar vele sloten toch vanwege een gebrek aan klandizie. Het komt ook door de seizoenen en het weer, zegt Van der Drift: „Het voorjaar en de zomer zijn sowieso drukke periodes in de stad.”

Een ander opvallend verschijnsel is ook in de gedeeltelijke lockdown weer aan een opmars bezig, merkt Van der Drift op. In de lockdown-weken van maart en april gingen mensen vaker wandelen, vooral ’s avonds, tot 70 procent meer dan in de eerste week van maart. Afgelopen week lag dat alweer 30 procent hoger. Kortom, het ‘blokje om’ na lunch of avondeten, is terug. „Mensen doen dat weer vaker, ondanks het mindere weer.”

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven