KNVB-arts Goedhart: ‘Ik zit hier echt niet om mensen hersenschade te bezorgen’

Edwin Goedhart was clubarts bij Ajax, vijftien jaar geleden, toen een speler tijdens een wedstrijd een hersenschudding kreeg. Goedhart zag dat de speler nauwelijks meer wist waar hij was. ‘Wat is de stand’, vroeg de speler drie keer, nadat hij was gewisseld en in de kleedkamer zat.

Een paar dagen later moest Ajax in de Champions League spelen. Goedhart: „Er werd toen best veel druk gezet. Zo van: ik zie niets aan hem, hij kan toch wel spelen? Maar ik voelde dat het niet goed was en hij is uiteindelijk niet opgesteld.”

Het was een tijd, vertelt Goedhart, dat er nog veel minder bekend was over het effect van hersenschuddingen of klappen tegen het hoofd. Dat er druk op hem werd uitgeoefend, was in die tijd dus helemaal niet zo gek. Goedhart: „Voor mij was het wel een wake-up call. Vanaf dat moment ben ik me gaan verdiepen in neuropsychologische testen. Ik ben voor een meer wetenschappelijke benadering in het voetbal. Het moet veilig gebeuren.”

Uit onderzoek van NRC bleek zaterdag dat internationale sportbonden, zoals wereldvoetbalbond FIFA en de Amerikaanse football- en ijshockeybonden, sterke invloed uitoefenen op het internationale wetenschappelijk onderzoek naar hersenschade in de sport. Kritische publicaties worden genegeerd en sommige wetenschappers wordt het werk moeilijk gemaakt. Mede daardoor wordt het onderzoek naar hersenschade die een sport kan veroorzaken ernstig vertraagd.

Desondanks zijn er de laatste jaren veel aanwijzingen gevonden voor de schadelijkheid van sommige sporten. Zo is in de hersenen van honderden voormalige American footballspelers de aandoening CTE geconstateerd: een ziekte die kan leiden tot zware psychische problemen en ernstige dementie. De hersenaandoening zou worden veroorzaakt door zware klappen tegen het hoofd bij het beoefenen van de sport.

Voetbal komt ook steeds meer op de radar van wetenschappers als mogelijke oorzaak van hersenschade. De hersenziekte CTE werd in 2017 bijvoorbeeld ontdekt in de hersenen van vier overleden voetballers. Een jaar later concludeerde het Albert Einstein College in New York dat het koppen van ballen tot hersenschade kan leiden. Alarmerend was ook Schots onderzoek van vorig jaar waaruit bleek dat voetballers 3,5 keer zoveel kans hebben om dementie te ontwikkelen als de gemiddelde bevolking.

Wat vindt u ervan dat grote sportbonden zo’n grote invloed uitoefenen op het onderzoek naar hersenschade en het wetenschappers soms moeilijk maken?

„Onderzoek moet onafhankelijk gebeuren, dat staat boven alles. Ik heb persoonlijk nooit gemerkt dat die bonden onderzoek zouden tegenhouden. Ik herken wel dat bonden soms liever onderzoek laten doen door mensen die ze kennen, of die voor hen werken. Dat zijn netwerken van mensen die elkaar de bal toespelen. Niet eens zo erg als het onderzoek goed gebeurt. Maar doe het wel eerlijk.”

De FIFA blijkt veel kritische wetenschappelijke publicaties te negeren. Toch vaardigen ze ook richtlijnen uit voor het omgaan met hoofdblessures. In hoeverre wordt de KNVB daardoor beïnvloed?

„Ons beleid is niet afhankelijk van de UEFA of FIFA, omdat we zelf contact proberen te onderhouden met wetenschappers. Maar in de regel volgen we wel de aanbevelingen van deze organisaties. We hebben hier bij de KNVB een polikliniek geopend voor mensen met een hersenblessure toen we zagen dat het probleem van hersenschuddingen te lang onbesproken bleef.

„Met het Amsterdam UMC kijken we of we een onderzoek naar oud-voetballers kunnen opzetten die mogelijk hersenschade hebben.”

Volgens dat ziekenhuis zou u helpen met het rekruteren van mensen voor hun onderzoek, maar heeft de KNVB hen nog niemand aan de hand gedaan.

„Dat klopt. Het idee was dat we mensen zouden doorsturen die we op onze hersenpoli zouden zien en die dementie-achtige klachten hebben. Dat is een signaal dat ze de ziekte CTE zouden kunnen hebben. Maar die mensen hebben wij nog niet gezien.”

Wat heeft u gedaan toen u besefte dat hersenbeschadiging een probleem kan zijn?

„Ik wilde kunnen aangeven wanneer een speler weer verantwoord kan doorspelen. Daarvoor hebben we vijftien jaar geleden, met hersenwetenschapper Erik Scherder, een soort nullijn ontwikkeld. Daarmee test je spelers die gezond zijn op hun reactiesnelheid en allerlei andere variabelen. Zodra ze een hoofdblessure oplopen, doe je die test opnieuw. Als de resultaten veel slechter zijn, dan weet je dat die speler niet kan spelen. Dat is ingevoerd bij clubs waar ik werkte [Ajax, Vitesse, AZ] en het Nederlands elftal. Nu gaat er bij elk groot toernooi, ook van jeugdselecties, een laptop mee met die testresultaten erin. Je wilt feiten hebben, want sporters verzwijgen in de aanloop naar een belangrijke wedstrijd hun klachten nogal eens.”

Wat vindt u van de discussie over de schadelijkheid van koppen?

„Lastig, omdat die erg ongenuanceerd is. In de Verenigde Staten wordt steeds meer bekend over CTE, de hersenziekte die bij veel footballspelers wordt ontdekt. De veronderstelling is dat klappen die de spelers tegen hun hoofd krijgen daar een belangrijke rol in spelen.

„Koppen krijgt door die discussie ook steeds meer aandacht. Het idee is dat het koppen van een bal voor een soort kleine, onopgemerkte hersenschudding kan zorgen, die later schadelijk kan blijken – net als in het football. Maar ik vind dat je die klappen in het football niet kunt vergelijken met het koppen van een bal. Die botsingen in het football gaan zó verschrikkelijk hard, dat zijn soms bijna pogingen tot doodslag. In de discussie merk ik vaak dat dit soort dingen op één hoop wordt gegooid.”

Er is ook onderzoek dat wijst op de gevaren van koppen in het voetbal.

„Het onderzoek waaruit blijkt dat voetballers vaker dementie krijgen, uit Schotland, springt het meest in het oog. Maar dat is wel onderzoek op profvoetballers uit een heel andere tijd. Iedereen moest altijd doorspelen. Ze speelden ook met loeizware leren ballen. Die zijn nu veel lichter. Er is ook voor veel niet gecorrigeerd, zoals leefstijl, alcoholgebruik, allemaal factoren die ook een rol zouden kunnen spelen bij het ontwikkelen van dementie. Als je alle wetenschappelijke studies overziet, is er op dit moment geen bewijs dat koppen gevaarlijk is.”

De Nederlandse onderzoeker Magdalena Ietswaart ontdekte een paar jaar geleden dat de hersenen van mensen die ballen koppen daarna een tijdje minder goed functioneren.

„Ik heb met haar gesproken over mogelijk vervolgonderzoek. Ik ben benieuwd of we dat nog een keer van de grond kunnen krijgen. Maar ik ben ook kritisch op haar onderzoek. Ze heeft mensen twintig keer achter elkaar een bal met vrij hoge snelheid laten koppen. Volgens haar heeft ze ‘voetbalbelasting’ gesimuleerd. Maar echt niemand kopt twintig corners binnen tien minuten weg uit het strafschopgebied.”

Is er een grens waar koppen onveilig wordt?

„Die is lastig te bepalen. Het maakt ook uit hoe hard een bal tegen het hoofd komt en hoe je hem precies raakt. Misschien zou het zelfs wel een individuele grens moeten zijn, omdat je lichaamsbouw ook een rol speelt. Een goede methode om dat te meten bestaat nu niet.

„Ik heb weleens een berichtje gekregen van een moeder die zei: ‘De trainer heeft koptraining gegeven en alle kinderen hebben hoofdpijn.’ Dan ga je dus een grens over, dan kop je te vaak achter elkaar – dát kan wel schadelijk zijn. Daarom zeggen we als KNVB: ‘Jongens en meiden, niet teveel koppen. Leer het spelenderwijs, ga niet dertig keer achter elkaar koppen.’ Ik vind dat we daar als KNVB trainers nog duidelijker over kunnen instrueren en betere oefenvormen kunnen aanbieden.”

In andere landen is een preventief kopverbod voor kinderen ingesteld.

„Ja, maar niet vanwege wetenschappelijk bewijs. In de Verenigde Staten spanden bezorgde ouders een rechtszaak aan tegen de voetbalbond. Die besloot toen als schikking koppen voor jonge kinderen te verbieden.

„We zouden waarschijnlijk de handen op elkaar krijgen als we zouden zeggen: ‘We schaffen het koppen af om de hersenen van onze kinderen te beschermen.’ Dan was de KNVB ineens niet conservatief, maar vooruitstrevend. Terwijl het enige dat wij zeggen is: ‘Laten we eerst de feiten verzamelen.’ We weten dat kinderen nauwelijks koppen. En wat ís een kopbal? Dat balletje dat even wordt opgewipt en dat je doorkopt? Of die harde uittrap van de keeper die je verkeerd op je hoofd krijgt? Het zou echt zonde zijn om koppen zonder bewijs af te schaffen.”

Waarom?

„Als je het voor kinderen afschaft en vanaf twaalf jaar mag het ineens weer – zoals in andere landen – dan kunnen kinderen dus niet goed koppen als de ballen zwaarder worden en de fysieke impact groter. Dat vergroot de kans op schade juist. Daarbij heeft op een veilige manier koppen ook voordelen. Je leert timen, inschatten, spelsituaties herkennen, je gebruikt je hele lichaam. In een tijd van bewegingsarmoede is koppen fantastisch. Maar als ik zeg dat ik tegen een kopverbod voor kinderen ben, dan ben ik meteen iemand die niet wakker ligt van hersenbeschadiging. Nou, ik lig er júíst wakker van.”

U heeft het gevoel dat u dat standpunt niet mag verdedigen?

„Er is in de discussie niet veel ruimte voor een evenwichtige analyse. Het moet snel en in oneliners. Daar leent dit onderwerp zich niet voor. Ik zit hier echt niet om mensen hersenschade te bezorgen. Maar ik wil ook geen angst creëren als het niet nodig is. Er zit natuurlijk een spanning op het onderwerp. Daar worstel ik wel mee. Dan stel ik mezelf vragen: ben ik tegen een kopverbod omdat het mijn werkgever goed uitkomt? Maar dat denk ik écht niet. Want ik ga ook zeggen: als overtuigend bewezen wordt dat koppen voor hersenschade zorgt, dan stoppen we er meteen mee. Niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen.”