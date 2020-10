Hamilton passeert racelegende Schumacher met 92ste zege

De Brit Lewis Hamilton is zondag door zijn zege in de Grand Prix van Portugal de succesvolste Formule 1-coureur aller tijden geworden. De 35-jarige coureur van Mercedes boekte op het Autódromo Internacional do Algarve zijn 92ste Formule 1-overwinning van zijn carrière, één meer dan de legendarische Duitse oud-coureur Michael Schumacher. In Portugal werd Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas tweede en behaalde Max Verstappen de derde plek.

Hamilton is dit jaar bezig aan een recordjacht. Zo scherpt hij race na race het recordaantal pole positions aan, zaterdag pakte Hamilton in Portugal alweer zijn 97ste pole position waarmee hij zondag vanaf de eerste positie mocht starten. Bovendien stevent de Brit dit jaar in het verkorte coronaseizoen af op zijn zevende wereldtitel, wat eveneens een record zou betekenen. Ook Schumacher werd zeven keer wereldkampioen.

Hamilton, wiens contract na dit jaar afloopt, liet voorafgaand aan de race weten dat hij in ieder geval ook komend seizoen actief is in de Formule 1. „Ik kan alleen zeggen dat ik van plan ben in 2021 door te gaan, want ik denk dat ik nog steeds niet op mijn piek zit”, aldus de veelwinnaar. Afgelopen vrijdag liet hij doorschemeren dat hij nog geen contractonderhandelingen heeft gevoerd met Mercedes.

Max Verstappen kon het tempo van de twee Mercedes-coureurs zondag opnieuw niet bijbenen en moest niet voor het eerst dit seizoen genoegen nemen met plek drie. „Het is de plek die ik verdiende. Het gat naar de Mercedessen was te groot”, zei de Nederlander van Red Bull na de wedstrijd tegen Ziggo Sport. Verstappen botste in de chaotische eerste ronde met Sergio Pérez (Racing Point) maar kon zonder problemen verder rijden. „Hij gaf me geen ruimte en reed zichzelf van de baan. Ik had gelukkig geen schade”, aldus Verstappen, die zaterdag ook bij de kwalificatie als derde was geëindigd achter tweemaal Mercedes. (NRC/ANP)