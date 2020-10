Geoghegan Hart verovert in extremis eindzege Giro, Kelderman derde

De Brit Tao Geoghegan Hart heeft zondag in Milaan de Ronde van Italië gewonnen. De 25-jarige wielrenner van Team Ineos Grenadiers veroverde de roze trui op de laatste dag doordat hij de tijdrit 39 seconden sneller reed dan zijn Australische concurrent Jai Hindley (Team Sunweb), met wie hij voorafgaand exact gelijk stond na twintig etappes. De 29-jarige Nederlander Wilco Kelderman (Team Sunweb) eindigde als derde in de Italiaanse etappekoers en pakt daarmee voor het eerst in zijn carrière een podiumplek in een grote ronde.

Kelderman verloor zaterdag na twee dagen de roze leiderstrui aan Hindley in de bergetappe op de flanken van de Sestriere. De Nederlander was realistisch na die rit en zei nadien in interviews dat hij had „verloren van twee betere renners”. Zijn ploeggenoot Hindley moest de roze trui zondag op het laatste moment afstaan aan Geoghegan Hart. De Brit was de Ronde van Italië nog begonnen als knecht van zijn teamgenoot en favoriet voor de eindzege Geraint Thomas, die in de vierde rit niet meer van start ging wegens een valpartij.

De dagzege ging zondag naar de Italiaanse wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna, die dit jaar knap alle drie de tijdritten in de Giro d’Italia won. Ganna deed 17 minuten en 16 seconden over de rit van 15,6 kilometer. Daarmee reed hij gemiddeld 54,6 kilometer per uur. De Italiaan won ook de vijfde etappe naar Matera en boekte zo liefst vier zeges in de Giro van dit jaar. Die gaat de boeken in als uiterst succesvol voor zijn Team Ineos Grenadiers, dat in totaal zeven etappes won.