Erdogan noemt Wilders ‘fascist’ om verspreiden spotprent

De politieke top van Turkije heeft zondag woedend gereageerd op een cartoon die PVV-leider Geert Wilders een dag eerder op Twitter had gezet. De spotprent, waarop de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is afgebeeld met een bom als hoofddeksel, had als begeleidende tekst „terrorist”. Erdogan zelf richtte zich tijdens een toespraak in Turkije tot Wilders, die hij voor „fascist” uitmaakte, meldt de Turkse krant Hürriyet.

De Turkse president deed zijn uitspraken richting Wilders in de Turkse provincie Malatya, in het oosten van het land. „Fascisme staat niet in ons boek, het staat in jouw boek. Sociale rechtvaardigheid staat in ons boek”, aldus Erdogan op een bijeenkomst van zijn regeringspartij AKP. Wilders reageerde daarop met een tweet waarin hij schreef juist op te komen voor vrijheid door zich te verzetten tegen de „onvrijheid van de totalitaire islamitische ideologie”.

Sinds ruim een week worden op sociale media veelvuldig spotprenten gedeeld waarop in veel gevallen ook de profeet Mohammed wordt getoond als steunbetuiging voor de gewelddadig omgebrachte Franse schoolleraar Samuel Paty. Wilders riep op 19 oktober in een video op tot het massaal delen van cartoons van Mohammed. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu kwam zondagochtend met een reactie. „Het is tijd om verwende Europese politici met een fascistische mentaliteit te stoppen”, schreef hij op Twitter zonder de naam van Wilders of andere politici te noemen. Volgens Cavusoglu worden islamofobie en xenofobie „uitgebuit” in onder meer Frankrijk, waar momenteel een hevig debat woedt over de rol van de islam.

Ömer Celik, de woordvoerder van de AKP-partij, ging zondagmiddag nog een stap verder met een tweet waarin hij Wilders noemt met de hashtag „Hitler2020”. Eerder op de dag had hij Wilders ook al „immoreel, onmenselijk en fascistisch” genoemd op het sociale medium.